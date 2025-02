Occhio alla truffa che sfrutta Zalando: ecco il link malevolo da non aprire

Ascolta ora 00:00 00:00

Attenzione alla nuova truffa che sta circolando in rete. Stavolta i cybercriminali hanno deciso di sfruttare l'immagine del noto negozio online Zalando - che non ha nulla a che vedere con la vicenda - per raggirare le vittime e indurle a cadere nella trappola. Ancora una volta stiamo parlando di phishing e per spingere le persone ad aprire le email fraudolente i malviventi hanno deciso di renderle simili ai messaggi inviati da Zalando, famoso marchio di distribuzione di calzature, abbigliamento e molto altro, ai suoi clienti.

L'inganno consiste nell'inviare alle potenziali vittime delle email che sembrano essere state inoltrate da Zalando, dato che si mostrano davvero molto simili a quelle del sito di e-commerce. Il messaggio contiene un questionario e un invito a partecipare: chi risponderà, infatti, avrà diritto a un premio. Il tutto appare come molto semplice e accattivante. Cadere in trappola è facile: il questionario è credibile, dato che riguarda l'esperienza di acquisto sullo shop online di Zalando, e il premio accattivante, visto che parliamo di una Carta Regalo da 150 euro. I criminali hanno architettato il piano con cura, non risparmiando nemmeno i dettagli, dato che nell'email truffa figura anche il logo falsificato di Zalando.

Zalando, tuttavia, non ha nulla a che fare con tutto ciò. Sono stati gli hacker a sfruttare il nome e il lodo dell'azienda. Lo scopo è quello di spingere la vittima a cliccare su un link malevolo che porta su un'altra pagina creata ad hoc. Compilando il questionario la vittima, che risulta vincente (al gioco vincono tutti in questo caso), viene sollecitata a inserire tutti i dati personali e le coordinate del proprio conto per ricevere il premio. I criminali chiedono al malcapitato utente di pagare le spese di spedizione del "regalo".

Tutti i dati sensibili, purtroppo, finoscono nella mani dei malviventi che hanno così pieno controllo sull'identità della persona. Non solo. Grazie alle password e ai codici potranno anche prelevare tutto il denaro che vogliono.

Come sempre il consiglio delle autorità è di prestare molta attenzione alle email che decidiamo di aprire e leggere. La prima cosa da fare è verificare sempre l'indirizzo, che spesso è spia di chi sia realmente il mittente.

In secondo luogo non bisognerebbe mai cliccare sui link che troviamo nei vari messaggi truffa. Prima di lasciarsi prendere dall'entusiasmo è importante fare le dovute ricerche e contattare, se serve, l'azienda in questione, in questo caso Zalando.