Occhio alla truffa della falsa boutique: vittime raggirate con un messaggio strappalacrime

Con un messaggio a dir poco commovente annunciano la chiusura del loro negozio e promettono prezzi molto vantaggiosi; ecco servita la nuova frode ai danni degli utenti del web, soprannominata truffa della boutique. In sostanza, le vittime vengono ingannate e illuse di poter acquistare prodotti di qualità a prezzi molto ridotti, data la cessione della fantomatica attività. Purtroppo si tratta solo dell'ennesimo metodo per sottrarre illecitamente denaro.

Sui social media circola davvero di tutto, anche messaggi potenzialmente pericolosi. Di recente sta girando questo messaggio in cui un'azienda annuncia la chiusura della propria boutique, con tanto di testo strappalacrime, giusto per rendere tutto più credibile e suscitare la simpatia degli utenti. "Dopo tanti anni di amore e dedizione alla nostra amata boutique abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada. Non è stata una decisione facile, ma... ", recita uno dei tanti messaggi.

Insomma, viene raccontata la storia di questo negozio creato dal nulla, un progetto di vita importante e prezioso dal quale il titolare fatica a separarsi, che si avvia alla chiusura. Ogni volta il racconto narrato è sempre diverso, l'importante è che venga suscitata l'attenzione e la compassione degli utenti, che si fermano a leggere il testo fino alla fine, arrivando alla parte relativa alle offerte.

Lo scopo, infatti, è quello di convincere la vittima ad approfittare dell'incredibile promozione lanciata per la chiusura dell'attività. Come riportato da Il Giorno, i malviventi promettono un ribasso fino al 70% dei prodotti, dato che presto la boutique verrà chiusa. Attirati dall'offerta imperdibile, in tanti cadono nella trappola. Gli incauti utenti vengono così dirottati in siti di e-commerce fraudolenti, spesso privi di ogni riferimento, come sede legale, numero di partita iva, e regione sociale. Purtroppo non tutti notano l'assenza di questi elementi, e procedono al pagamento. Peccato che, dopo l'acquisto, nulla viene recapitato. I truffati non avranno neppure la possibilità di reclamare dato che, spesso e volentieri, il sito scompare.

I casi denunciati, purtroppo, sono davvero tanti. Può capitare con ogni genere di articolo, dal prodotto alimentare al capo di abbigliamento, fino ad arrivare al dispositivo elettronico, come un cellulare o un tablet.

Subito dopo aver pagato, il sito scompare, dunque non è facile risalire ai responsabili. Il consiglio è sempre quello di fare accurati controlli dei siti di e-commerce che non conosciamo, e di diffidare quando lesono troppo vantaggiose.