"Offerta imperdibile della Conad". Occhio alla truffa: cosa guardare

Anche il marchio Conad diventa uno strumento nelle mani dei cybercriminali, che lo stanno utilizzando per mettere a segno una truffa basata su una massiccia campagna di phishing: il bombardamento di email fasulle ha ovviamente lo scopo di impossessarsi dei dati sensibili e magari anche del denaro di quanti, non riuscendo a comprendere l'inganno, finiscono nella trappola preparata ai loro danni con dovizia di dettagli.

I truffatori, che sfruttano il buon nome dell'azienda per far abbassare le difese della vittima di turno, ricreano una situazione nella quale si promette la vincita di un premio prestigioso e non certo economico: come si legge nel messaggio inoltrato tramite posta elettronica, l'utente non deve far altro che compilare un brevissimo e semplice questionario per partecipare al concorso.

Una volta compilato il form, ovviamente, il cliente scoprirà di aver vinto il set Tupperware messo in palio dalla catena di supermercati, e tutto ciò che gli rimane da fare è aggiungere tutti i dettagli necessari affinché la spedizione giunga a destinazione, quindi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Viene chiesto solo un piccolo contributo per coprire le spese di invio del premio, per cui è in quel frangente che anche i dati della carta di credito rischiano di finire nelle mani sbagliate: in una pagina ricreata ad hoc coi colori e i marchi al posto giusto per ingannare la vittima, i truffatori riescono quindi ad arrivare al loro obiettivo primario.

Il numero crescente di casi ha costretto l'azienda a intervenire per mettere in guardia i suoi clienti, spiegando a quali dettagli fare attenzione per comprendere quando è bene non fidarsi di comunicazioni del genere inviate via mail. "Circolano in rete (via email e anche all'interno di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp) attività di raccolta dati (phishing) non autorizzate da Conad che utilizzano però il nome e il marchio Conad" , spiega la società. "Le comunicazioni fanno riferimento a siti che sembrano, ma non sono di proprietà di Conad" , prosegue la nota, "ma Conad non è coinvolta in queste operazioni. Gli unici concorsi e operazioni ufficiali e autorizzate sono quelle che vengono promosse all’interno di questo sito e supportate da regolamenti ufficiali".