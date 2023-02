Nei moduli dell'asilo spariscono mamma e papà: scoppia la bufera

Assist al mondo arcobaleno dal Comune di Roma: le famiglie omogenitoriali saranno riconosciute nei moduli di iscrizione alle scuole. La conferma è arrivata dall’assessore Claudia Pretelli: a partire da oggi, due mamme e due papà potranno registrare i loro figli in asilo e scuola dell’infanzia. In precedenza, un genitore doveva dichiararsi “mamma” o “papà”, mentre l’altro come “altro soggetto esercente la potestà genitoriale”. “È un passo importante e dovuto. Prima questi genitori dovevano dichiarare il falso, era umiliante per loro e per i bambini. Ma ora le famiglie omogenitoriali possono dichiararsi come tali” , le parole dell’assessore a Repubblica.

Asilo e nido aperti alle famiglie arcobaleno. Gualtieri esulta

Secondo quanto affermato dalla Pratelli, consentire a due mamme o a due papà di registrare i loro figli come famiglia omogenitoriale significa tutelare bambini e genitori: “L’Italia ha bisogno di fare passi in avanti in materia di diritti e non di fare passi indietro”. La realtà, ha aggiunto, è costituita da tanti diversi tipi di famiglie e il Comune di Roma si schiera dalla parte dei diritti dei bambini e dei loro genitori.

Il primo cittadino dem Roberto Gualtieri ha ringraziato tutti gli attori coinvolti per aver superato questo “vulnus” : “Ora le famiglie omogenitoriali potranno qualificarsi come tali, autodichiarando la relativa sentenza e/o l'atto di iscrizione/trascrizione anagrafica che lo certifichi. Un passo avanti importante per l'affermazione dei diritti di tutte e tutti. Roma sempre più capitale dei diritti” , le sue parole su Facebook. Ma le polemiche sono dietro l’angolo.

L’ira della Lega