Olimpiadi, il sito di RaiNews fa numeri da medaglia d'oro

Finite le Olimpiadi di Parigi, si tirano un po' le somme di questo grande evento mondiale, e l'Italia anche questa volta ne esce a testa alta. Non solo per il numero di medaglie vinte e le ottime prestazioni atletiche, ma anche per la diffusione dell'evento affidato alla Rai

Numeri da capogiro

Nel periodo dei Giochi di Parigi, RaiNews.it, il portale dell'informazione e dello sport della Rai, ha confermato, dati alla mano, una crescita costante che è arrivata a toccare picchi giornalieri fino a 6 milioni e mezzo di visite totali, trainate anche dalla grande offerta di articoli e video dedicati ai Giochi, che hanno ottenuto la cifra record di oltre 25 milioni di visualizzazioni.

La maratona quotidiana

Quella portata avanti su RaiNews.it è stata una vera e propria maratona quotidiana, anticipata ogni giorno dallo speciale interactive Storytelling sulle nuove discipline, fornendo aggiornamenti in tempo reale, notizie, statistiche e video highlights delle gare. Senza dimenticare le interviste di RaiSport, i servizi dei vari telegiornali e le cronache in diretta con i tanti inviati da Parigi. Non sono mancati gli atleti italiani intervistati, i risultati, il medagliere e le curiosità, insieme ai tanti momenti da ricordare che diventeranno poi la storia di questo evento sportivo.

Il record anche sui social

Anche le piattaforme Social della Rai, dove RaiNews.it ha un'enorme fanbase, ha registrato numeri da record, addirittura i migliori tra tutte le testate Rai dall'inizio della stagione 2023/2024. Molti dei contenuti, selezionati e poi postati sui vari social come Instagram e TikTok, hanno superato il milione e mezzo di visualizzazioni, con punte fino a 7 per singolo video.

Da quello di Thomas Ceccon che dorme nel parco del Villaggio Olimpico, alla ginnasta cinese che sul podio ha "morso" la medaglia imitando le atlete italiane, fino all'intervista "a caldo" di Angela Carini dopo il contestato incontro con Imane Khelif, senza dimenticare la performace da brivido della ginnasta Sofia Raffaeli che ha incantato il

mondo, e i risultati straordinari dei video delle numerose vittorie Azzurre, pubblicate in collaborazione con RaiPlay. Decine di migliaia sono state anche le interazioni sulle piattaforme social Rai di Facebook e X.