Olimpiadi, l’Italia fa meglio di Tokyo: 40 medaglie ma con due ori in più

Con negli occhi la felicità e la commozione per l'Italvolley femminile che ha vinto un oro storico dominando dall'inizio alla fine gli Stati Uniti in una gara indimenticabile, la spedizione italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024 termina con un bottino che migliora il bilancio dei Giochi di Tokyo: se il totale è di 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi), lo stesso numero di tre anni fa, stavolta sono arrivate due medaglie d'oro in più.

Le differenze con Tokyo

Se la spedizione azzurra tornò felice dal Giappone, ci sarà ancora più gioia sul volo di rientro dalla capitale francese: tre anni fa conquistammo 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, il totale fa sempre 40 ma siamo stati più bravi quest'anno a salire due volte in più sul gradino più alto del podio e guardare tutti dall'alto verso il basso. A Tokyo concludemmo nella top ten così come è accaduto anche questa volta: nono gradino olimpico davanti alla Germania che, pur avendo lo stesso numero di ori (12), ha complessivamente meno medaglie (37 contro le 40 italiane). Ma c'è un altro dato statistico incredibile iniziato ormai 8 anni fa: l'Italia Team vince almeno una medaglia da 36 giorni consecutivi di gare attraverso tre Olimpiadi (Rio 2016, Tokyo 2021 e Parigi 2024).

Chi ha vinto l'oro

La prima gioia dei 12 ori l'abbiamo vissuta il 28 luglio con la medaglia d'oro di Nicolò Martinenghi nei 100 metri Rana, il giorno dopo è arrivato Thomas Ceccon nei 100 metri Dorso mentre il 30 luglio abbiamo esultato per la Scherma a squadre femminile con Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Il 1° agosto un gran doppietta di ori: Giovanni De Gennaro nella Canoa (slalom k1) e Alice Bellandi nel Judo categoria 78 kg; il 3 agosto la splendida emozione di Marta Maggetti nella Vela, il 4 agosto le "sorelle d'Italia" Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il Doppio femminile di Tennis, mentre il 5 agosto Alice D'Amato ci ha fatto emozionare con la trave della Ginnastica artistica. Lo stesso giorno si sono ricoperti d'oro anche Diana Bacosi e Gabriele Rossetti Tiro a volo misto. L'8 agosto Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita hanno conquistato l'oro nella Vela (Nacra 17 Foling), il 9 agosto oro nel Ciclismo Pista Madison con Chiara Consonni e Vittoria Guazzini e dulcis in fundo le azzurre del Volley l'11 agosto.

Chi ha vinto l'argento

Onore e gloria anche ai nostri 13 argenti: il 27 luglio lo ha ottenuto Filippo Ganna nella Crono individuale su strada, il 28 luglio Federico Nico Maldini con il Tiro a Segno (Pistola a.c. 10 metri), il 29 luglio Filippo Macchi nella Scherma specialità Fioretto individuale. Il 30 luglio argento per le ragazze della Ginnastica Artistica Angela Andreoli, Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, il 31 luglio l'argento a squadre nel Canottaggio con i quattro di coppia rappresentati da Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi. Il 31 luglio argento nel Tiro a Volo con Silvana Maria Stanco, il 1° agosto seconda posizione per la Scherma a squadre specialità Fioretto con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi. Il 2 agosto tocca al Canottaggio con il due di coppia rappresentato da Stefano Oppo e Gabriel Soares, il 4 agosto argento al collo per Gregorio Paltrinieri con i 1.500 Stile libero e con la Scherma, Fioretto a squadre maschile con Guiallume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini. L'8 agosto, nella Canoa C2 500 metri ecco Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, il 9 agosto lo sprint d'argento di Nadia Battocletti nei 10.000 metri e il 10 agosto hanno chiuso Simone Consonni ed Elia Viviani nei Ciclismo Pista Madison.

Chi ha vinto il bronzo

Per 15 volte l'Italia ha ottenuto la terza posizione a Parigi 2024: ha iniziato il 27 luglio Luigi Samele con la Sciabola individuale nella Scherma, stesso giorno per lo Stile libero a squadre composto da Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzer. Il 28 luglio bronzo nel Tiro a segno con la pistola a.c 10 metri con Paolo Monna, il 30 luglio Gregorio Paltrinieri negli 800 metri Stile libero (Nuoto); il 3 agosto Lorenzo Musetti ha vinto la finale terzo posto nel Tennis, il 5 agosto è toccato a Manila Esposito nella Ginnastica artistica specialità trave, il 6 agosto Mattia Furlani nel Salto in lungo, il 7 agosto nel Ciclismo l'inseguimento a squadre con Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan.

L'8 agosto bronzo nella 10 km di Fondo con Ginevra Taddeucci mentre il 9 agosto Andy Diaz Hernandez nel Salto triplo, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris nella Ginnastica ritmica a squadre e Giorgio Malan nel Penthatlon Moderno indivuale.