Optima Italia, crescita record e sguardo al futuro

Oltre mille persone tra dipendenti, manager e collaboratori si sono riunite a Rimini per la convention annuale di Optima Italia, un evento che ha celebrato una crescita senza precedenti e ha delineato le strategie future. A sorpresa hanno partecipato i The Kolors. Con numeri che superano di gran lunga la media di mercato, l’azienda si afferma come un punto di riferimento nei settori Telco ed energia.

I dati presentati riflettono una solida leadership: nel 2024, Optima Italia ha raggiunto oltre mezzo milione di utenze, segnando un incremento del 25% in un solo anno. I ricavi sono saliti a 368,6 milioni di euro (+23%), e l'Ebitda ha registrato un notevole aumento del 44%, raggiungendo i 73,1 milioni di euro. Questi risultati sono il frutto di un modello di business vincente, che ha fatto di Optima la prima multiutility italiana a unire energia e telecomunicazioni in un'unica offerta. Il prossimo traguardo di Optima è consolidare la propria posizione nei segmenti domestico e business, rafforzando il suo ruolo di player strategico per la modernizzazione del Paese. L'azienda intende contribuire attivamente allo sviluppo nazionale, offrendo soluzioni integrate nei settori dell'energia, della tecnologia e della connettività.

La convention si è conclusa con un momento di riconoscimento, durante il quale sono stati premiati i dipendenti e i collaboratori che si sono distinti per il loro contributo eccezionale, a testimonianza del valore che l'azienda attribuisce al talento individuale nel raggiungimento del successo collettivo. I fondatori Alessio Matrone e Danilo Caruso, insieme agli amministratori delegati Marco Realfonzo e Giancarlo Gargiulo, hanno sottolineato l'importanza di un'organizzazione efficiente, di un approccio innovativo e di una forza lavoro giovane e motivata. L'attenzione è già rivolta a nuovi prodotti, tecnologie all'avanguardia e soluzioni pensate per rispondere in modo personalizzato alle esigenze di ogni cliente.