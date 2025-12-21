La ginnasta, la modella, la donna delle pulizie. Tutte le storie segrete dello Zar "innamorato"

"Credo nell'amore a prima vista". Detta da Vladimir Putin, la frase suona come una crepa improvvisa nel granito del potere. Poche parole, pronunciate durante la Linea Diretta di fine anno, bastano a scoperchiare il capitolo più insondabile del leader del Cremlino: quello sentimentale. "Sono innamorato", aggiunge, senza nomi, senza dettagli. E proprio quel silenzio, coltivato per anni come una dottrina, riaccende una domanda che lo accompagna da quando è salito al vertice della Russia: chi sono, davvero le donne della sua vita?

Putin ha sempre difeso la propria privacy come un confine strategico. Nessuna confidenza, nessuna esposizione, nessun racconto domestico. Eppure, nel tempo, attorno alla sua figura si è costruita una geografia femminile fatta di certezze ufficiali, indiscrezioni insistenti, inchieste giornalistiche e ombre mai dissipate. Un mosaico che dice molto del potere russo e del suo modo di stare al mondo.

L'unico matrimonio ufficiale resta quello con Ljudmila Skrebneva, assistente di volo, sposata il 28 luglio 1983. Con lei Putin attraversa gli anni della formazione e del Kgb, vivendo anche a Dresda, nella Germania Est. Da quell'unione nascono due figlie: Marija (1985) ed Ekaterina (1986). Quando Putin diventa presidente nel 2000, Ljudmila è formalmente la first lady, ma già allora la coppia conduce vite separate. Il divorzio viene annunciato nel 2013 con un'apparizione televisiva dal tono glaciale, quasi burocratico. Fine del matrimonio, fine della famiglia ufficiale. Da quel momento, il privato del presidente scompare del tutto dalla scena pubblica.

Il nome che più di ogni altro viene associato a Putin è quello di Alina Kabaeva, ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica, simbolo di grazia e disciplina, poi entrata in politica e nei media. Secondo numerose indiscrezioni, Kabaeva sarebbe la compagna, e forse la moglie, del presidente russo, con il quale avrebbe avuto due figli. Nulla è mai stato confermato. Ma le tracce portano lontano da Mosca: Svizzera, Lugano, cliniche di lusso, residenze protette. È qui che Alina avrebbe vissuto con i figli dello Zar. Su di lei si sono concentrate anche le sanzioni internazionali, e in Svizzera è stata promossa una petizione per chiederne l'allontanamento dal Paese.

C'è poi una storia che sembra uscita da un romanzo sul capitalismo russo post-sovietico. Svetlana Krivonogikh, ex donna delle pulizie di San Pietroburgo, è indicata da diverse inchieste come una presunta ex compagna di Putin. Oggi è una potente imprenditrice: regina del real estate, membro del consiglio di amministrazione di Bank Rossiya, azionista del resort sciistico Igora. Secondo le ricostruzioni, dalla relazione con Putin sarebbe nata Elizaveta Krivonogikh, conosciuta anche come Luiza. Madre e figlia avrebbero vissuto a lungo in una lussuosa proprietà da oltre 4 milioni di dollari a Montecarlo, acquistata tramite una società offshore emersa nei Pandora Papers. Nel 2020, dopo un'inchiesta del sito russo Proekt, Luiza diventa improvvisamente una celebrità sui social, superando i 100mila follower. Foto di jet-set, lusso, viaggi. Poi arriva il conflitto in Ucraina: i commenti contro l'invasione e contro il presunto "padre criminale di guerra" travolgono i suoi profili. La presenza online viene cancellata, come spesso accade a chi gravita troppo vicino al capo del Cremlino.

Tra le relazioni attribuite a Putin compare anche Victoria Lopyreva, Miss Russia 2003, personaggio televisivo e

ambasciatrice dei Mondiali di Calcio del 2018. Oggi Victoria sarebbe legata a un imprenditore russo, Igor Bulatov. Ma il suo nome resta parte di quel coro di sussurri che accompagna da anni la vita privata del presidente.