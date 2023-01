Padre dona polmone al figlio: è il primo caso in Italia da donatore vivente

Un bambino di 5 anni è il primo paziente, in Italia, ad essere stato sottoposto ad un trapianto di polmone da donatore vivente. Il donatore è il papà del piccolo che, già in precedenza, aveva donato al figlio il midollo per via di una rara malattia da cui è affetto sin dalla nascita. L'intervento si è svolto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ieri mattina, martedì 17 gennaio. I medici " sono fiduciosi " sul decorso post operatorio di entrambi i pazienti che, al momento, sono sott'osservazione.

La storia del bimbo con patologia rara

Ha scelto di salvare il figlio, ancora una volta, donadogli un polmone. È un caso unico nel nostro Paese e con pochissimi precedenti in Europa. Il bimbo è nato con una rara patologia del sangue, nota con il nome di talassemia o anemia mediterranea. Si tratta di una malattia ereditaria, caratterizzata da anemia cronica. Tale condizione, in passato, aveva reso necessario per il bambino il trapianto di midollo. Anche in quella circostanza, il padre si era offerto come donatore. Fatto sta che, dopo l'intervento, il piccolo aveva sviluppato la cosiddetta "malattia da trapianto" contro l'ospite (Graft versus Host Disease, GvHD), che si verifica in molti casi di pazienti sottoposti ad operazioni di questo tipo. Nella fattispecie, le cellule trapiantate attaccano gli organi e i tessuti del ricevente, che il nuovo sistema immunitario non riconosce come proprie. In buona sostanza, si verifica una forma di rigetto che può avere conseguenze anche molto gravi. Proprio come è accaduto al giovanissimo protagonista di questa storia che ha subito un danno estremamente grave e irreversibile a un polmone.

Il trapianto di polmone