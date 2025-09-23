Palermo, bagarre al consiglio comunale su Gaza. L'opposizione protesta con le bandiere della Palestina

Bagarre in consiglio comunale su un ordine del giorno sul conflitto israeliano-palestinese. Mentre in Italia si protestava, più o meno civilmente, nel giorno dello sciopero generale che ha visto manifestare migliaia di persone, al consiglio comunale di Palermo si discuteva di un ordine del giorno sul genocidio di Gaza. In realtà, la seduta aveva come ordine del giorno i debiti fuori bilancio, ma i gruppi di minoranza hanno richiesto la trattazione di un ordine del giorno che condanna il genocidio, un fuori programma che anziché discutere i temi economici previsti avrebbe dovuto trattare l'argomento guerra. La notizia è stata ripresa da PalermoToday.it. Con l'ordine del giorno, firmato da Pd, M5s, Avs, Oso e gruppo misto, vengono condannate "le violazioni del diritto internazionale e il genocidio in atto nei confronti del popolo palestinese" con la richiesta al governo nazionale e all'Assemblea siciliana di riconoscere lo Stato palestinese, interrompendo le relazioni economiche, diplomatiche e militari con Israele", si legge nella motivazione. "Con i colleghi dell'opposizione - spiega Mariangela Di Gangi, consigliera comunale del Pd - abbiamo imposto la trattazione dell'ordine del giorno sulla Palestina, perché da troppo tempo il Consiglio rinviava il dibattito, perché, se non vi fosse stata l'unanimità, è come se Gaza avesse potuto aspettare. Così in segno di protesta abbiamo alzato le bandiere della Palestina. Il presidente ha chiuso lavori dell'Aula senza mettere in votazione l'ordine del giorno. Non molleremo, il prossimo Consiglio comunale dovrà ripartire da dove abbiamo chiuso oggi". Alla fine della seduta i consiglieri dell'opposizione in segno di protesta hanno sventolato le bandiere della Palestina. Per la consigliera comunale Giulai Argiroffi di Oso: "Siamo stati censurati"

"Modalità sbagliata"