Odio social contro lo chef del pane Enrico Murdocco, finito al centro di un'autentica bufera dopo aver annunciato la propria intenzione di produrre prodotti a base di farina di insetti.

Solo l'altro giorno fa la sua intervista a Il Corriere, in cui il giovane panificatore torinese parlava del suo progetto. Conosciuto per i tanti premi conseguiti, fra cui anche i Due Pani dalla prestigiosa guida Gambero Rosso, il 31enne, proprietario della catena di ristoranti Tellia, ha fatto sapere che produrrà presto pane, dolci e grissini con farina di grilli. La prima degustazione è attesa a breve.

Il progetto

Murdocco si è detto molto orgoglioso della sua ricetta, rigorosamente top secret. " Sono l'unico in Italia ad aver trovato il giusto bilanciamento quindi la ricetta me la tengo ben stretta per me ", ha dichiarato. " Per ora possiamo usare solo farina di grillo importata dal Vietnam dalla ditta Italian Cricket Farm che tra l'altro è di Scalenghe. Allevano grilli per fini animali. Finita la fase di sperimentazione sempre con la stessa ditta, una volta ottenute tutte le autorizzazioni avremo invece una farina interamente locale ", ha aggiunto.

La pagnotta, ha assicurato, sarà identica a quella comune, anche se i costi saliranno parecchio, si parla di circa 20 euro al chilo. "Calcoliamo però che le prime stime degli esperti dicono che un pane con farina di grillo contenga un apporto proteico pari a una fetta di girello di vitello, basterebbe un pane per un alimento completo ", ha precisato.

Bufera social

La risposta dei potenziali clienti, tuttavia, non è stata molto positiva. Se da un lato qualcuno si è detto curioso di sperimentare e disposto a provare il nuovo pane, tanti sono stati quelli che hanno attaccato Murdocco per il suo progetto. La maggior parte degli italiani non vede gli insetti come un alimento, e si oppone con fermezza a questa nuova tipologia di novel food. Sui social è partita una vera e propria ondata di biasimo, non sono mancati insulti e inviti a lasciare l'Italia.

I " che schifo " e i " vergogna " non si contano. " Chi rinnega le radici deve andare via dall'Italia ", ha dichiarato qualcuno. " Ora che lo hai fatto te lo puoi anche mangiare ", ha aggiunto un altro utente sotto ai post di Murdocco. E, ancora: "Mangiatelo tu e la tua famiglia! ", "Dovrebbero toglierti la cittadinanza, perché la dignità l'hai già persa, venduto” , “ Magnateli te gli insetti... anzi dicci dove stai così stiamo attenti ”.

Insomma, non proprio un buon inizio.