La parte sociale distaccata dal modo interiore: chi è davvero Roberto Saviano

Osservando gli scritti di questo “poliedrico” personaggio che è Roberto Saviano si nota innanzitutto una notevole diversità tra firma e scrittura (clicca qui), indice che la parte sociale della sua struttura di personalità si distacca dal suo modo interiore d’essere.

Le lettere staccate tra loro indicano la presenza di una certa difficoltà a sviscerare la realtà basando il proprio pensiero più sull’analisi che sulla sintesi, per cui Saviano rischia a volte di avere visioni soggettive.

Anche il fatto che egli alterni lettere in corsivo ad altre in carattere stampatello mette in luce il forte bisogno che ha di sentirsi accettato e d’imprimere nelle persone le proprie idee, frutto della sua personale esperienza; un’esperienza che, come conferma la firma spropositatamente grande, è frutto di un vissuto sgradevoli e di scarsa agiatezza. Si tratta di un recupero che egli tenta di fare diventando protagonista nel sociale, anche se, a livello inconscio, possono giocare valenze diverse: da un lato la semplicità, che emerge da una scrittura essenziale, e dall’altro il bisogno di essere socialmente attento ai bisogni altrui.

Senza dubbio Saviano possiede note di originalità, di estrosità (vedi firma singolare) e di facile comunicativa. Inoltre, sembra molto attento ai problemi delle persone che egli ritiene bisognose anche del suo appoggio.

Tutto ciò lo si può evincere anche dai comportamenti che egli assume fatti di atteggiamenti spesso provocatori.

Nel biglietto analizzato emerge come Saviano voglia vivere: con rabbia e passione insieme, caratteristiche che possono sbalordire, ma che fanno parte del suo personaggio.