Milano, paura a City Life. Collassa l'insegna sulla Torre Hadid a 192 metri di altezza

Paura all'alba a Milano, dove molte persone hanno chiamato i vigili del fuoco per segnalare un'anomalia sulla Torre Hadid, uno dei palazzi iconici di City Life che delineano lo skyline della città. Una delle insegne "Generali" che sormontano la torre è collassata, probabilmente per un cedimento della struttura interna, ma fortunatamente non è caduta sulla piazza sottostante. Non si registrano feriti ma l'intera zona, per ragioni di sicurezza, è stata transennata e sono già in atto le operazioni di messa in sicurezza.

Le insegne si ergono da un'altezza di 192 metri e la torre ha un totale di 44 piani, dove lavorano circa 2000 persone quotidianamente. La fermata della metro Tre Torri è stata chiusa per ragioni di sicurezza e anche una parte di City Life. " Abbiamo sentito un boato fortissimo ", hanno riferito alcuni residenti a Fanpage. L'insegna sormonta la torre iconica dal 2018, quando ci vollero ben 15 sorvoli di elicotteri per portare sul tetto la gru che ha poi fisicamente issato l'enorme manifesto rosso, un gigante di metallo dal peso di quasi 180 tonnellate.

Attualmente si trova incastrata nell'edificio sottostante, che verrà sottoposto a verifiche da parte dei vigili del fuoco ma non dovrebbe aver subito alcun danno dal collasso, anche se la struttura finale della torre dovrà necessariamente essere ripristinata.

Articolo in aggiornamento