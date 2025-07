Rapina in villa per lo stilista Valentino Garavani. "Ladri incappucciati"

Momenti di terrore nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, dove domenica pomeriggio due ladri incappucciati hanno tentato di introdursi per mettere a segno un furto. Il colpo, potenzialmente milionario, è fallito grazie al tempestivo intervento del vigilante della tenuta, che ha sparato un colpo di pistola in aria per mettere in fuga i malviventi.

La dinamica

Erano passate da poco le 19 quando i due uomini, a bordo di una Fiat Panda, si sono avvicinati alla residenza sull’Appia Antica, una delle eleganti dimore di Valentino nella Capitale. Lo stilista si trovava in casa con alcuni collaboratori e ospiti, ignari di quanto stava per accadere.

A notare i movimenti sospetti è stato l’addetto alla sicurezza, che ha visto dalle telecamere due figure aggirarsi nel giardino della villa dopo aver forzato una recinzione. L’uomo è subito intervenuto, affrontando i ladri nel prato e sparando un colpo in aria per farli scappare. Nessuno è rimasto ferito, ma il rumore ha allarmato chi era all’interno della villa, che è uscito per capire cosa stesse accadendo.

La fuga dei ladri

I due malviventi si sono dati alla fuga a bordo della stessa Fiat Panda con cui erano arrivati, facendo perdere le loro tracce prima dell’arrivo della polizia. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno ascoltato la testimonianza della guardia giurata e acquisito le immagini delle telecamere, poi sequestrate per le indagini.

Le indagini

Dai filmati si vede chiaramente la sequenza: l’arrivo dell’auto, il danneggiamento della recinzione, l’ingresso nel giardino. Fortunatamente, i ladri non sono riusciti a entrare nella villa né a impossessarsi di oggetti di valore. Il danno, al momento, risulta limitato alla recinzione divelta. La polizia sta ora cercando di risalire all’identità dei due uomini attraverso l’analisi delle immagini e il tracciamento dell’auto, che potrebbe essere stata rubata. Gli agenti hanno anche acquisito i filmati delle telecamere della zona per ricostruire l’intero percorso fatto dai ladri prima e dopo il colpo fallito.

Il precedente

Non è la prima volta che Valentino viene preso di mira. Lo scorso novembre, sempre a Roma, una banda ben organizzata ha compiuto un furto nella boutique dello stilista in piazza Mignanelli, nel centro della città, portando via merce per un valore stimato di circa 140mila euro.

Le indagini sono ora in corso per capire se dietro al tentato furto di domenica ci sia unaoppure solo malviventi improvvisati. La presenza della vigilanza ha comunque evitato conseguenze più gravi.