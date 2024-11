Il pensiero torna sempre a quella collega di lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

Cara Valeria, sono follemente infatuato di una collega più grande di me. Abbiamo sempre avuto un rapporto complice ma da un po’ di tempo a questa parte mi sembra irrimediabilmente distante. Non che in ufficio non abbia altre distrazioni, è pieno di colleghe carine che non mi dispiacciono affatto. Anche è grazie a loro se riesco a tenermene a distanza e a pensare ad altro persino per lunghi periodi. Poi però, il pensiero di lei mi torna fuori come un’influenza malcurata, come un virus non debellato. Forse dovrei lasciar perdere ma non so, quella donna ha qualcosa che mi lavora dentro. Forse è il portamento, o la classe, o l’età, che in realtà dovrebbe essere un deterrente e invece finisce col non esserlo affatto.

Cosa devo fare?

Federico





Caro Federico, forse hai idealizzato un po’ questa donna. Probabilmente l’hai investita di tue proiezioni e quindi ora la vedi come in realtà non è. Ne parli come se levitasse più che incedere. Magari l’età ti mette inconsciamente in soggezione oppure il fatto di sentirla distante solletica in te sentimenti anacronistici e romantici. Magari invece ti piace davvero. E allora forse dovresti chiederti come mai, da un po’ di tempo a questa parte, tra voi non ci sia più la consueta complicità della quale parli. Le donne sono esseri complicati, ma anche sorprendentemente semplici. La complicità implica fiducia. E probabilmente tu hai tradito la sua in qualche modo. In uno di questi periodi di incomprensione, la situazione potrebbe averti indispettito al punto da innescare in te atteggiamenti dei quali non ti sei reso conto. Oppure dei quali ti sei reso conto benissimo. Forse hai volutamente iniziato rappresaglie che non hanno fatto altre che aumentare la distanza tra voi.