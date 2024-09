Personalizzare la targa dell'auto? Si può fare anche in Italia. Ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo in altri Paesi, anche in Italia è possibile modificare e personalizzare la targa della propria automobile, così come della moto. Come si legge nel Codice della strada (comma 8 dell'articolo 100), infatti, "l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica" . Dunque la cosa è possibile, basta fare attenzione ad alcune accortezze.

" Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione ", prosegue il Codice della strada. " Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3 ", si legge ancora.

In sostanza, rispettando i limiti previsti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, si può fare richiesta di modifica per la targa. Scordiamoci targe fantasiose come negli Stati Uniti d'America, dove compaiono le sigle più eccentriche e vengono inseriti anche i nomi. In Italia certe scelte non sono consentite. Si può però mantenere una determinata serie di numeri e di lettere. Deve comunque essere rispettata la serie alfanumerica.

La targa personalizzata accettata in Italia

In Italia una targa personalizzata accettabile deve contenere sette caratteri, fra numeri e lettere. Non possono essere usate le lettere I, O, Q e U, che sono facilmente confondibili con i numeri. Inoltre non sono accettate come prime lettere la X, la Y e la Z. Inoltre deve essere seguito un determinato ordine: si inizia con due lettere, poi ci sono tre numeri, e quindi altre due lettere. Il tutto deve essere scritto su fondo bianco. Anche la forma e il materiale della targa devono essere identitici a quelle di tutte le altre targhe. Bisogna inoltre ricordare che la personalizzazione è possibile per un solo veicolo.

Per chiedere la personalizzazione è necessario rivolgersi al Dipartimento per i trasporti terrestri e alla Motorizzazione. Bisogna recarsi di persona presso gli uffici e compilare un modulo con in cui si indica il codice desiderato. Al tutto va allegato un documento di riconoscimento e il libretto di circolazione. La procedura ha un costo di 150 euro.

Nel caso in cui si decisa di rivolgersi a un intermediario, il prezzo può salire fino a 250 euro.

Sarà poi il Dipartimento per i trasporti terrestri a esprimersi e a rilasciare, in caso di esito positivo, la carta di circolazione.