Le più alte vincite nella storia italiana delle macchinette da gioco

La premessa è dovuta: il gioco deve restare puro divertimento, con la vincita che cambia la vita che deve essere vista come un sogno e non come un traguardo da inseguire a tutti i costi. Tuttavia il 2024 è stato un anno ricco di grandi vincite per il mondo delle slot online, con il bottino più generoso che è stato centrato alla slot Sahara GP dal valore di oltre un milione di euro. Ma non è un caso isolato. Vincite da centinaia di migliaia di euro sono state registrate sulle slot Shining Crown, Gates of Olympus 1000, Floating Dragon Hold e tante altre. Questi giochi si possono trovare su tutti i migliori siti di slot online dove sono presenti tanti altri titoli che hanno anche RTP più alti. Con questo acronimo si riassume il concetto di return to player, ovvero il dato che indica quanto una slot restituisce in media al giocatore sul lungo periodo. Conoscere la percentuale indicata è la base per chi vuole giocare in maniera consapevole.

Le vincite più alte nei casino online e fisici

Qualche numero potrebbe aiutare, come la lista delle vincite più alte nei casino online e fisici in Italia.

Slot online Stars Mega Spin - 8 milioni di euro

Slot online Magic Moolah - 8 milioni di euro

Slot online Hall of Gods - 7,6 milioni di euro

Slot online Mega Fortune - 4 milioni di euro

Slot online Melon Madness - 4 milioni di euro

Casinò di Sanremo - 3,9 euro milioni di euro alle slot

Slot online Irish Riches - 3 milioni di euro

Slot online Millionaire Island - 1,5 milioni di euro

Casinò di Sanremo - 1,5 milioni di euro alle slot

Casinò di Saint-Vincent - 1,5 milioni di euro alla roulette francese

Per tradizione ovviamente in Italia le vincite record appartengono al Superenalotto. Al primo posto i 371,1 milioni incassati il 16 febbraio 2023 grazie a un sistema a 90 quote che sono state vendute in tutta Italia. La vincita singola più elevata è stata centrata nel 2019 a Lodi, per un bottino da 209 milioni.

Cosa è l’RTP nelle slot

Più che la vincita massima i giocatori più esperti cercano dunque di capire come prima cosa quale è l’RTP di una slot online. Il dato - solo si prendono in considerazione i siti di gioco ADM - indica quanto verrà restituito ai giocatori sul lungo periodo. Informarsi prima di giocare è quindi di fondamentale importanza, visto che non si tratta di un dettaglio. Ad esempio il payout delle AWP, le classiche slot da bar, è di circa del 65%, mentre per le VLT questo valore sale all’85%, con sensibili oscillazioni tra vari giochi. Le slot online sono invece nettamente più generose, con un payout minimo del 90%, ma la media arriva al 95%.

Le slot online con l’RTP più alto

Quali sono dunque le slot con l’RTP più alto? Detto che online si hanno maggiori chance di successo, soprattutto sul lungo periodo, alcuni giochi sono molto più vantaggiosi di altri. Alcuni titoli ad esempio arrivano a restituire il 99% di quanto puntato, come le slot online Mega Joker e

Book of 99. Un dato notevole che non può passare inosservato, partendo però sempre dal concetto che il gioco deve restare puro divertimento e che devono essere valutati altri aspetti di una slot, come la grafica, il gameplay e la colonna sonora.

Concentrandosi sull’RTP chiude il podio delle slot con il payout più importante Sisters of Oz Jackpots, che arriva all’98,8%. Meritano una citazione anche 1429 Uncharted Seas (98,5%), Blood Suckers (98%) e 98% e Vinci la Gallina (97.61%).