Pier Silvio Berlusconi leader della Top Manager Reputation: primo nella classifica 2025

Pier Silvio Berlusconi è ancora una volta il manager italiano con la migliore reputazione online. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che ogni mese analizza la visibilità e l’autorevolezza digitale dei principali amministratori delegati attivi nel panorama economico nazionale.

Un risultato di rilievo

Dal 2020 a oggi, la vetta della classifica è stata occupata prevalentemente da top manager provenienti dai settori della finanza, dell’energia e della moda. La permanenza di Berlusconi al primo posto rappresenta quindi un risultato di rilievo per il comparto dei media, spesso sotto rappresentato in questo tipo di classifiche.

Il suo percorso è ormai consolidato: da oltre due anni guida il settore media e da 25 mesi consecutivi è presente nella top ten generale, a dimostrazione di una leadership stabile e riconosciuta. Questo successo riflette anche il lavoro svolto alla guida di MFE–MediaForEurope, impegnata in un ambizioso progetto industriale orientato alla crescita internazionale e al rafforzamento del proprio ruolo sia nel mercato italiano che in quello europeo.

La conferma di Pier Silvio Berlusconi al vertice della

classifica non è solo un riconoscimento personale, ma anche un segnale positivo per l’intero sistema dei media italiani, che trova in lui undi reputazione, innovazione e visione strategica.