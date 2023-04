Pier Silvio Berlusconi, una pausa al mare con l'amore della famiglia

Qualche ora di relax, un meritato sospiro di sollievo per Pier Silvio Berlusconi e famiglia. Dopo la paura per il ricovero d’urgenza del padre Silvio – al 23° giorno all’ospedale San Raffaele per una grave infezione polmonare, complicanza dovuta ad una leucemia mielomonocitica cronica da cui è affetto – l’amministratore delegato di Mediaset ha potuto prendersi una pausa per il ponte del 25 aprile. Insieme alla compagna Silvia Toffanin e ai due figli, Lorenzo Mattia (12 anni) e Sofia Valentina (7 anni), ha avuto la possibilità di dedicarsi alla sua grande passione: il mare.

Pier Silvio Berlusconi a Portofino circondato dall’amore familiare

Prima due passi Portofino, gioiellino della Riviera Ligure che lo ha nominato cittadino onorario, e poi un tuffo nelle acque di Paraggi dopo una lunga remata sulla tavola Sup di cui è da diverso tempo appassionato. Qualche ora di meritata sosta con l’amore dei suoi cari e alla vigilia del suo cinquantaquattresimo compleanno, in programma venerdì 28 aprile.

Felicemente insieme da ventuno anni, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno dato vita a una famiglia unitissima e presto potrebbero concretizzarsi le voci sui fiori d’arancio. Ospite di Pio e Amedeo a “Felicissima Sera”, l’amata presentatrice di "Verissimo" non ha negato la possibilità delle nozze. E un’ulteriore conferma è arrivata sulla prima pagina del settimanale Diva e Donna, con tanto di presunta promessa a papà Silvio da parte del numero uno del Biscione.

La vicinanza a papà Silvio