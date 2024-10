Pipistrello nella sala lounge dell'aeroporto: l'ospite inatteso tra i passeggeri

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli ospiti vip della lounge riservata dell'aeroporto Marco Polo di Venezia hanno avuto una compagnia molto particolare durante l'attesa del proprio volo. Un bell'esemplare di pipistrello, infatti, è stato visto riposare su una delle tende delle finestre. Come ci sia è entrato è difficile dirlo, probabilmente ha fatto capolino nel corso della notte da una porta aperta, per un momento di distrazione, e non si è più mosso, destando la curiosità dei presenti, e anche qualche preoccupazione. Il movimento del mammifero volante è particolarmente fastidioso, soprattutto quando si avvicina alle persone, motivo per il quale è comprensibile l'apprensione dei presenti.

La sala lounge dell'aeroporto di Venezia Marco Polo è sempre molto frequentata. È qui che manager, industriali e professionisti che devono lavorare cercano un angolo di tranquillità prima di imbarcarsi, al pari di chi vuole concedersi un momento esclusivo in attesa del proprio volo. Una zona di tranquillità e di relax che, però, oggi è stata turbata dalla presenza dell'ospite indesiderato. Senz'altro, è andata meglio ai passeggeri dell'aeroporto Marco Polo rispetto a quelli del volo Air India in viaggio da Delhi a Newark, negli Stati Uniti, che tre anni fa si sono trovati in cabina con l'ospite volante.

In quell'occasione il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza e a rientrare nell'aeroporto di Delhi per liberare e sterilizzare la cabina dell'aereo. Ci volle diverso tempo prima di poter finalmente riprendere il volo.

Ma di episodi simili se ne sono registrati numerosi nel corso della storia aeronautica, tutti conclusi con un atterraggio di emergenza per evitare panico e, soprattutto, aggressioni da parte del mammifero nei confronti dei passeggeri.