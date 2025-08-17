Pippo Baudo, gli amori e quel figlio riconosciuto solo dopo il test del Dna

Pippo Baudo resterà per sempre una delle icone indiscusse della televisione italiana. Un volto familiare, una voce inconfondibile, un simbolo di professionalità e longevità nel mondo dello spettacolo. Ma se la sua carriera è stata per oltre sessant’anni sotto i riflettori, la sua vita privata è sempre rimasta in gran parte custodita dietro un velo di riservatezza.

La sua vita

Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, in Sicilia, Baudo è entrato nelle case degli italiani come un membro di famiglia, accompagnandoli tra varietà, festival, prime serate ed eventi indimenticabili. Tuttavia, solo con il tempo sono emersi dettagli più intimi sulla sua sfera personale: i figli, i legami sentimentali, le relazioni più o meno note, i valori familiari che hanno segnato profondamente la sua esistenza.

Le origini e il legame con la Sicilia

Pippo Baudo nasce e cresce in una famiglia siciliana tradizionale, in un ambiente ricco di cultura e valori solidi. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, decide però di intraprendere una strada completamente diversa: quella dello spettacolo. Una scelta coraggiosa, che si rivelerà fondamentale non solo per la sua vita, ma anche per la storia della televisione italiana.

Nonostante la notorietà e gli impegni che lo hanno portato in ogni angolo del Paese, il suo legame con la Sicilia è rimasto intatto. Baudo ha più volte dichiarato quanto le sue radici siciliane abbiano forgiato il suo carattere: determinazione, rispetto, passione per la cultura e forte senso della famiglia.

I figli Tiziana e Alessandro

Tiziana è la prima figlia di Pippo Baudo, nata nel 1970 dal suo matrimonio con Angela Lippi, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Fin da giovane ha scelto di rimanere lontana dalla ribalta, pur lavorando per anni a fianco del padre come assistente personale. Oggi Tiziana è una professionista affermata nel settore delle pubbliche relazioni e dell’organizzazione di eventi, collaborando stabilmente con RTL 102.5. È sposata con lo speaker radiofonico Mirko Mengozzi e nel 2010 è diventata madre di due gemelli, Nicholas e Nicole, regalando a Baudo la gioia di diventare nonno.

Alessandro Baudo: una paternità riconosciuta tardi

Diversa e complessa la storia di Alessandro Baudo, nato nel 1962 da una relazione giovanile con Mirella Adinolfi, all’epoca sposata con un dirigente RAI. Cresciuto senza conoscere l’identità del padre biologico, Alessandro ha scoperto solo attorno ai 30 anni di essere figlio di Pippo Baudo.

Il riconoscimento ufficiale è arrivato nel 2000, grazie a un test del DNA. Baudo ha accettato la verità con affetto e responsabilità, aprendo le porte a una nuova relazione padre-figlio. Alessandro, musicista di professione, ha vissuto a lungo in Australia, dove è diventato padre a sua volta di Sean, nato nel 1990. Negli ultimi anni, si è parlato di un riavvicinamento tra i due, specialmente in un periodo in cui Baudo ha affrontato problemi di salute legati all’età.

I matrimoni e le relazioni sentimentali

Il primo matrimonio di Pippo Baudo è stato con Angela Lippi, madre di Tiziana. Una donna riservata, mai attratta dalla luce dei riflettori. La loro relazione, pur duratura, si è conclusa prima che Baudo raggiungesse l’apice della sua notorietà televisiva.

Katia Ricciarelli: una storia d’amore sotto i riflettori

Il matrimonio più noto, e più mediatico, è stato quello con il celebre soprano Katia Ricciarelli. La coppia si sposò nel 1986, diventando uno dei simboli del jet set televisivo italiano degli anni '80 e '90. La loro relazione durò quasi vent’anni, fino alla separazione nel 2004 e al divorzio ufficiale nel 2007.

Una relazione intensa, fatta di grandi momenti ma anche di profonde divergenze. In alcune interviste, Ricciarelli ha rivelato episodi delicati, come l’interruzione volontaria di una gravidanza su richiesta di Baudo, una scelta difficile che ha segnato profondamente entrambi. La coppia non ha avuto figli.

Gli altri legami

Nel corso della sua vita, Pippo Baudo ha avuto anche relazioni importanti con donne del mondo dello spettacolo. Celebre la sua lunga storia con l’attrice Alida Chelli, durata circa sette anni. Un altro legame noto fu quello con Adriana Russo, attrice attiva tra teatro e televisione.

Un uomo riservato dietro l’icona pubblica

Dietro l’immagine impeccabile del professionista televisivo, Pippo Baudo è sempre stato un uomo profondamente riservato, molto attento a proteggere la sua sfera privata. Nonostante l’inevitabile attenzione mediatica, ha mantenuto una linea di discrezione, senza mai cedere al gossip o alla spettacolarizzazione del privato.

Ha parlato solo raramente del suo rapporto con la paternità, spesso vissuto a distanza, e del desiderio, maturato con l’età, di recuperare i legami familiari più autentici. Negli ultimi anni ha mostrato un lato più intimo e riflessivo, aprendo uno spiraglio su un’esistenza fatta non solo di applausi, ma anche di silenzi, scelte difficili e affetti da custodire.

Pippo Baudo non è stato solo un, ma ancheun costruttore di memorie collettive, un volto che ha accompagnato intere generazioni, un maestro della TV. Ma dietro il personaggio pubblico si nasconde un uomo complesso, riservato, segnato da relazioni importanti, da affetti profondi e da un forte senso del dovere familiare.