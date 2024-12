Poliziotti, cani e maggiordomi. I robot sono già tra di noi

Ascolta ora 00:00 00:00

Non passa giorno senza che si veda un robot fighissimo, un’industria che sta progredendo molto velocemente e che, integrata all’intelligenza artificiale, desta molte preoccupazioni per il mondo del lavoro (come è sempre stato, se mostraste una fabbrica di oggi a un operaio di cinquant’anni fa ti direbbe che tutte le cose che faceva lui sono automatizzate). Ok, i robot palla poliziotti in Cina sono inquietanti, ma ci sono così tante cose inquietanti in Cina che non provo inquietudine, da noi i poliziotti palla non attecchiranno mai.

In ogni caso io capisco la preoccupazione, ma al contempo apprendo che la Boston Dynamics è in crisi, ha licenziato quarantacinque dipendenti e ha difficoltà finanziarie. Dico, la Boston Dynamics, che produce il cane Spot.

Abbiamo i robot di Elon Musk, e lui ci garantisce che faranno tutto, al momento costicchiano un po’ per le mie possibilità, ma le sue aziende sono floride, può permettersi quello che volete. Per i regali di Natale siamo sempre ai soliti aspirapolveri robot, che non sono proprio una novità.

Quindi mi rivolgo a tutti gli animalisti robot, compriamoci un cane Spot affinché non sia terminato.

Capisco che molti diranno che un cane robot è impegnativo, bisogna ricarcarlo, starci dietro, portarlo a spasso, e sarebbe un problema anche per me che non esco mai di casa. Ma c’è una soluzione: comprare dalla Boston Dynamics anche Atlas, il robot umanoide che fa tante cose e tra quelle gli potete far portare a spasso Spot, il vostro cane robot. Salviamolo.