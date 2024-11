La "Polvere" in una serata su Rai 2

Ascolta ora 00:00 00:00

Scamarcio 2.0 ovvero Golino 1.0. Dopo la confessione ridanciana dell’attore pugliese su assunzione di droghe, tutte fatta eccezione per l’eroina, ecco la ribattuta della sua ex compagna Valeria Golino che, nello stesso programma, ammette di avere fatto uso delle droghe, non quelle sceme ma quelle psichedeliche.

Affari suoi, il problema è un altro: la conduttrice dell’intervista, Fagnani Francesca, se la spassa, ride, chiede giuliva che cosa la Golino sia riuscita a vedere durante l’allucinazione psichedelica, la solletica l’annuncio di una sacra apparizione o di chissà quale fenomeno sovranaturale, il passatempo serale si svolge a gambe accavallate e chioma botticelliana, è davvero un momento di grande giornalismo. Tutto su Rai 2, Belve. Meglio titolare “Polvere”. In tutti i sensi.