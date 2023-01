"Popolo dimenticato". Dibba e la deputata 5s nel campo profughi dei jihadisti

" Sono in Libano per visitare i campi profughi palestinesi ". Il 13 gennaio scorso, sui social, Alessandro Di Battista raccontava così la sua più recente gita a scopo umanitario. Con una delegazione italiana di cui faceva parte anche la deputata grillina Stefania Ascari, l'ex parlamentare si era infatti avventurato nei villaggi del " popolo più dimenticato della terra " per portare assistenza e generi alimentari. Ai più attenti, però, non è sfuggito un particolare dettaglio: tra le tappe del viaggio intrapreso dall'attivista e blogger c'era anche il capo profughi di Ein el Hilweh, alla periferia di Sidone, da anni considerato una delle roccaforti di infiltrazione degli jihadisti, nonché una base del gruppo terroristico Asbat an-Ansar. Dibba e la deputata pentastellata lo sapevano?

Ein El Helweh, il nascondiglio dei miliziani

Sembra strano pensare che l'ex grillino, conoscitore e sostenitore della causa palestinese, fosse ignaro della pericolosa reputazione di quel campo profughi, che - come ben raccontato su ilGiornale da Gian Micalessin - già a metà degli anni '90 era diventato un riferimento per un centinaio di militanti palestinesi reduci dall'Afghanistan. Nel 2016 i ciclici scontri all'interno di Ein El Helweh avevano spinto le autorità libanesi a costruire un muro di cemento attorno al campo, munito di torri di guardia, nel tentativo di impedire che ulteriori jihadisti in fuga dalla Siria vi trovassero accoglienza. Anche un rapporto del Consiglio di sicurezza dell'Onu risalente al 2018 lanciava l'allarme su quel luogo, segnalando la vicinanza ai terroristi di alcuni residenti nel villaggio e i pericoli legati al possibile reclutamento di nuovi miliziani.

Il viaggio umanitario di Dibba e della deputata 5S

Il viaggio di Di Battista e la parlamentare Ascari, durato dal 10 al 15 gennaio, aveva toccato anche i campi di Al Jalil, Sabra e Shatila, Burj el Barajneh. Luoghi dove i protagonisti della delagazione avevano rinvenuto una situazione di forte degrado e di povertà. " Le condizioni igieniche in cui vivono queste persone è indescrivibile. Se sei 'fortunato' vivi in uno stabile diroccato, fatiscente, affollato, senza illuminazione, con fili elettrici della luce collegati ad altezza uomo. Se sei meno 'fortunato' vivi in una delle vecchie tende dell'Unhcr in condizioni disumane, nel fango, senza riscaldamento e luce ". A quanto si apprende, tra i componenti della comitiva in visita in quei villaggi c'era anche Mohammad Hannoun, architetto già al centro di inchieste per attività sospette di raccolta fondi in favore della causa palestinese.

Gli scatti tra i profughi

" Abbiamo portato generi alimentari e credetemi c’è bisogno. Quello palestinese è il popolo più dimenticato della terra e nei campi profughi c’è un’assenza generale di diritti. Non hanno diritti economici, non hanno diritti sociali, non hanno diritti civili e non hanno diritti politici ", aveva raccontato Di Battista sui social, pubblicando alcune sue foto con i bambini del villaggio. Anche la deputata Ascari aveva fatto altrettanto e sui social sono presenti alcuni scatti che la ritraggono durante il viaggio umanitario.

I due sapevano di avventurarsi in luoghi considerati da tante realtà istituzionali un covo di terroristi? Domanda legittima che meriterebbe una risposta, quantomeno per essere sicuri del fatto che aiuti e viveri non siano finiti nelle mani sbagliate.