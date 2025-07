Poste italiane down, nel mirino operazioni e pagamenti: segnalazioni in tutta Italia

Giornata di caos per migliaia di clienti di Poste Italiane, che da questa mattina stanno affrontando alcuni disservizi su tutti i canali digitali dell’azienda. A risultare inaccessibili o non funzionanti sono l’app unificata appena lanciata, che ha sostituito le precedenti BancoPosta e Postepay, il sito web ufficiale poste.it, e in alcuni casi anche le funzionalità legate a pagamenti tramite POS, bonifici e prelievi bancomat.

Il down arriva in un momento particolarmente critico: oggi è il primo giorno del mese, ovvero la data in cui milioni di pensionati ricevono l’accredito della pensione. La coincidenza ha aggravato notevolmente il disagio, con molti utenti che si sono ritrovati impossibilitati a verificare il saldo, effettuare operazioni bancarie o accedere ai propri fondi.

Un blackout digitale diffuso: dalle app ai pagamenti fisici

Le prime segnalazioni di malfunzionamento sono iniziate a circolare intorno alle ore 8:00 del mattino, con un picco registrato tra le 9:00 e le 11:00. Il sito Downdetector, che monitora in tempo reale i problemi segnalati dagli utenti, ha registrato oltre 700 segnalazioni nelle prime ore della giornata. La distribuzione dei problemi riportata dal portale è indicativa della gravità della situazione:

72% delle segnalazioni riguardano l’app unificata,

21% il sito ufficiale di Poste Italiane,

7% l’autenticazione e il login.

Le segnalazioni sono arrivate da tutte le regioni italiane, ma con una maggiore concentrazione nelle principali aree urbane: Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Palermo, Perugia e altre città hanno registrato centinaia di segnalazioni da parte degli utenti. A preoccupare particolarmente è il fatto che anche alcuni servizi fisici sembrano essere impattati: diversi utenti hanno infatti riferito malfunzionamenti ai terminali POS presso i negozi, oltre che problemi ai prelievi dagli sportelli bancomat, che in alcuni casi risultavano del tutto fuori servizio.

I problemi della nuova app unificata: debutto difficile

Il disservizio arriva a pochi giorni dal lancio della nuova app unificata di Poste Italiane, pensata per fondere in un’unica piattaforma le funzioni delle app BancoPosta e Postepay. L’obiettivo dichiarato era semplificare l’esperienza utente, ma il debutto si è rivelato più problematico del previsto. Nei giorni precedenti, alcuni utenti avevano già segnalato problemi con il saldo delle carte Postepay, errori casuali in fase di login e interruzioni di servizio durante l’utilizzo dell’app. Oggi, tuttavia, il malfunzionamento si è esteso in modo generalizzato, rendendo impossibile anche solo accedere all’app o visualizzare i dati dei propri conti.

Sui social network, in particolare su X (ex Twitter), si sono moltiplicati i commenti ironici e frustrati degli utenti. C’è chi scrive: “ La super app, come la chiamate voi, è completamente bloccata. Neanche il saldo si può vedere, altro che evoluzione digitale ”, mentre un altro aggiunge: “ Se devo pregare per usare i miei soldi, qualcosa non va. Chi ripaga il tempo perso e lo stress? ”.

La risposta di Poste Italiane

Poste Italiane informa che non risulta alcun down sull'app "Poste Italiane" né sul sito "Poste.it", sono stati riscontrati soltanto dei rallentamenti concentrati nella prima parte della mattinata e sono in via di risoluzione. Tuttavia, fonti vicine all’azienda ipotizzano che il disservizio della prima mattina possa essere legato a:

un sovraccarico dei server in concomitanza con l’elevato numero di accessi,

malfunzionamenti tecnici legati a recenti aggiornamenti software della nuova app,

problemi nel sistema di autenticazione e login.

Alcuni esperti di sicurezza escludono, almeno per ora, l’ipotesi di un attacco informatico (come un attacco DDoS), ritenendola improbabile in assenza di altri indizi.

Precedenti e tempi di ripristino

Non è la prima volta che Poste Italiane affronta un’interruzione simile.

Lo scorso 5 agosto 2024, ad esempio, si era verificato un blackout digitale simile, risolto nel giro di alcune ore, anche se con rallentamenti prolungati in alcune zone. Al momento secondo le informazioni rilasciate da Poste i disservizi si starebbero risolvendo.

Cosa possono fare gli utenti?

Gli utenti sono invitati a: