Roma, premio Guido Carli: protagonisti anche musica, sport e cinema

Economia, ma anche musica, sport e cinema: più di un protagonista al Premio Guido Carli, giunto alla sua XIV edizione. Nel trentennale della scomparsa del celebre statista, l’evento promosso della Fondazione Guido Carli è in programma il 5 maggio 2023 alle ore 17.30, in una cornice delle grandi occasioni come il Teatro dell’Opera di Roma. Un evento ricco di sorprese, già per quanto concerne il numero di premiati: dalle istituzioni all’impresa, dall’alta finanza allo sport, passando per cinema e musica, un totale di quindici eccellenze che fanno grande l’Italia nel mondo.

La cerimonia del Premio Guido Carli sarà aperta da Romana Liuzzo, presidente della Fondazione e ideatrice del Premio. Dopo il saluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e l’intervento di Gianni Letta, Presidente onorario della Fondazione, la serata d’onore prenderà il via, alternando momenti di intrattenimento e spazi di discussione, le note della musica e le parole dei premiati e dei giurati, con la conduzione della giornalista Veronica Gentili che terrà il filo dello spettacolo. Non mancheranno i grandi ospiti, a partire dalla performance finale di Roby Facchinetti.

“Trent’anni dopo, il pensiero di Carli è ancora di un’attualità sorprendente”, le parole di Romana Liuzzo: “Nulla è invecchiato: non il suo europeismo pragmatico e lungimirante, non le sue proposte sulla semplificazione burocratica e legislativa, men che mai la sua capacità di coniugare intelligenza e rigore morale,responsabilità e attenzione alle nuove generazioni”. Da qui l’obiettivo di un restyling del Premio a lui intitolato, a partire dallo spazio che ospiterà l’evento, il meraviglioso Teatro dell’Opera capitolino: “La musica avrà dunque un ruolo di primo piano, con l’eccezionale presenza di Roby Facchinetti, che ringrazio sin da ora, e con un altro concorrente dell’ultimo Sanremo”.