Prendi il cesso (di Cattelan) e scappa. Ecco le immagini dei “ladri d’arte”

Prendi il cesso e scappa. Come Woody Allen nel film del ‘69, con la differenza che lui scappava con i soldi mentre, il 14 settembre 2019, tre uomini dal volto incappucciato fuggirono col vaso (tutto d’oro, altro che i nostri di volgare ceramica) creato da Maurizio Cattelan. Lo dimostra chiaramente il video che la polizia inglese ha reso pubblico solo ora, a cinque anni dal furto avvenuto al Blenheim Palace, vicino Oxford, dove il wc-capolavoro (stima economica, 3 milioni di sterline e assicurato per 6 milioni di dollari) era in mostra in un’apposita area toilette (e dove, se no?).

Dopo qualche mese dal colpo, i responsabili furono individuati e ora sono stati processati e condannati. La sequenza immortalata dalle telecamere di sicurezza che ha incastrato i ladri d’arte (arte?) ha il ritmo di una comica: si vede il manufatto igienico a 18 carati (perfettamente funzionante e utilizzabile, nonostante il metallo prezioso) tenuto sottobraccio da due uomini e un terzo complice in auto; in un attimo l’opera cattelaniana finisce nel bagagliaio e la macchina parte a razzo.

Poi le indagini di Scotland Yard con il terzetto che viene beccato. Ma di “America” (questo il nome “provocatorio” dato dal geniale artista italiano al suo capolavoro sanitario) nessuna traccia. Secondo gli inquirenti e’ probabile che sia stato frantumato e svenduto a pezzi.

Per apprezzare il valore “storico” di “America” suggeriamo la lettura del divertente pamphlet di Francesco Bonami, “L’arte nel cesso: da Duchamp a Cattelan, ascesa e declino dell’arte contemporanea”. Dove - si presume - l’ascesa sia quella che fluisce nel celebre orinatoio di Duchamp e il declino - con rispetto parlando - quello che sgorga dalla replica del cesso dorato di Cattelan. E l’ultimo tiri lo sciacquone.