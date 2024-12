Il Presidente Mattarella attore per un giorno per Telethon

Ascolta ora 00:00 00:00

Telethon per la sua nuova campagna ha avuto un attore d'eccezione, che ha partecipato al suo corto di sensibilizzazione diretto dalla grande regista Francesca Archibugi. Si tratta del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che in una tenerissima e toccante storia interpreta sé stesso.

"Una giornata pazzesca"

il cortometraggio ha il titolo di: " Una giornata pazzesca " e racconta la storia di Maria Vittoria, per gli amici Mavi, una bambina di 10 anni affetta da SMA, atrofia muscolare spinale, una patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. Mavi nella vita è una piccola paziente, comparsa anche in altre campagne Telethon e il suo tenerissimo volto ha scaldato il cuore di tutti, anche dello stesso presidente. Nel mini film ha un grande sogno, quello di diventare una giornalista e ci riuscirà nel più inaspettato dei modi, facendo la sua prima intervista addirittura al presidente Mattarella.

Le parole della regista

" Questo è un piccolo film - racconta Francesca Archibugi - che mi ha regalato più emozioni di un kolossal: conoscere il lavoro di ricerca importante e indefesso della Fondazione Telethon per le malattie rare dei bambini, l’incontro con lo spirito fantasioso e ottimista di Mavi, bambina di dieci anni malata di SMA e costretta dalla nascita alla sedia a rotelle, la bellezza e il privilegio di fare delle riprese al Quirinale e dirigere il Presidente Mattarella. Che non è solo l’uomo straordinario che tutti conosciamo, ma anche una persona di una dolcezza e di un’ironia infinite. Dopo ogni ciak, sentivo che domandava a Mavi: secondo te come siamo andati? ".

La marathona Telethon

Il cortometraggio è stato realizzato in occasione della 35esima Maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai, in programma da sabato 14 a domenica 22 dicembre, ed è stato prodotto da Rai Cinema che anche in passato è stato sempre vicino all'Associazione. Questa è la prima volta che il nostro presidente compare in un film e ha deciso di farlo per la nobilissima causa per Fondazione Telethon da sempre a fianco dei bambini e della ricerca sulle malattie rare. Il corto (il diciannovesimo per Telethon) è disponibile su RaiPLay e su Rai Cinema Channel, sul sito di Fandango e sul canale youtube di Fondazione Telethon.

possibile sostenere Fondazione Telethon con carta di credito andando al sito oppure telefonando da rete fissa al numero verde 8001133 e, fino al 31 dicembre, mandando un sms o chiamando il numero solidale 45510