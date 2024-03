Le prime parole di Chico Forti: "Mi avete salvato la vita"

“Mi avete salvato la vita” : è grande la gratitudine di Chico Forti nei confronti di chi ha permesso il suo ritorno nel suo Paese. In visita negli Stati Uniti per una serie di incontri in vista del G7, il premier Giorgia Meloni ha annunciato – a sorpresa – il trasferimento in Italia del trentino condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, trovato assassinato il 15 febbraio 1998 sulla spiaggia di Sewer Beach, per il quale lui si è sempre dichiarato innocente. Una gioia impossibile da celare, come testimoniato dal deputato meloniano Andrea Di Giuseppe, eletto nella circoscrizione Usa per Fratelli d'Italia.

Residente a Miami da ventitre anni, Di Giuseppe ha seguito da vicino il dossier Chico Forti e ai microfoni di LaPresse ha confermato: "Proprio ieri ho parlato con Chico e mi ha detto: 'Mi avete salvato la vita’" . Il parlamentare meloniano ha aggiunto: "Non so nemmeno come abbia fatto a sopravvivere tutto questo tempo in un carcere di massima sicurezza”. Come ricostruito da Di Giuseppe, ieri Chico Forti è stato chiamato negli uffici del carcere ed era persino preoccupato: “Non sapeva che in linea c'era la presidente del Consiglio che gli dava la notizia dell'ok al trasferimento. Tecnicamente adesso la politica è fuori. Ora ci sono i tempi della procedura, direi che nel giro di un mese Chico potrebbe fare ritorno in Italia” .

Travolto dalla notizia attesa per troppi anni, Chico Forti ha ringraziato il premier per il lavoro diplomatico svolto. Di Giuseppe ha confermato che il caso è stato gestito in prima persona proprio da Meloni: “Un fatto inusuale, ma è andata così” . Sin dal suo insediamento, il governo ha dedicato grande attenzione al dossier del detenuto trentino: “Una settimana dopo essere stato eletto sono andato a trovare Chico. Fin dal primo incontro gli ho detto che ci saremmo mossi per risolvere la situazione. Assieme ad altri, mi riferisco a Andrea e Veronica Bocelli, abbiamo messo a fattore comune assieme agli avvocati conoscenze e tecnicismi per arrivare a riportare a casa Chico” .