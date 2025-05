"Il prossimo Papa sarà Leone XIV": la previsione azzeccata del lettore

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà stata una coincidenza, una "veggenza", un sogno premonitore? Qualunque sia la risposta, c'è qualcuno che ha davvero indovinato, molto prima della fumata bianca e dunque prima che gli stessi cardinali si mettessero d'accordo sul successore di Bergoglio, non tanto chi sarebbe stato pontefice (il nome e cognome non sono stati riferiti, ma sottintesi) ma il nome che il nuovo Papa avrebbe assunto, ossia Leone XIV.

Il messaggio del lettore

Un lettore del quotidiano Il Foglio ha scritto la curiosa previsione al direttore Claudio Cerasa che ha pubblicato su X quanto stampato e finito in edicola con la versione cartacea di mercoledì 7 maggio. " Essendo sul Monte Athos il giorno della morte di Papa Francesco, una locale intelligenza bizantina mi ha riferito che il prossimo papa sarà Leone XIV. Il nome terreno lo si ricava facilmente", ha affermato il signor Vincenzo Agostini. Effettivamente, all'Habemus Papam di ieri sera da parte del cardinale protodiacono Dominique Mamberti, dopo l'annuncio dell'elezione di Robert Francis Prevost è stato detto che si sarebbe chiamato Leone XIV.

Le reazioni social

Volendo analizzare quanto scritto dal lettore del quotidiano, balzano subito agli occhi alcuni spunti interessanti: il o la "veggente" (chiamata con il nome di intelligenza bizantina) che ha riferito ad Agostini, nel giorno della morte di Bergoglio, quale nome avrebbe scelto il prossimo Papa per il suo pontificato. Diversamente, però, non è stato detto chi dei 133 cardinali potenziali pontefici sarebbe stato eletto. " Il nome terreno lo ricava facilmente ": questa affermazione lascia, però, un po' il tempo che trova. " Il nome terreno da cosa lo si sarebbe dovuto ricavare? , chiede giustamente un commentatore social.

Effettivamente, a meno che non si è profondi conoscitori della vita ma in questo caso anche dei pensieri dei 133 cardinali elettori (ed è difficile forse anche per i più esperti vaticanisti), è certamente un'affermazione dubbia il fatto che il nome di Leone XIV sarebbe stato scelto soltanto da Prevost, perché è questo che fa intendere chiaramente il lettore. È quantomeno dubbio che nessuno degli altri 132 avrebbe potuto fare la stessa scelta ma d'altra parte non avremo mai la controprova.

Non ce ne voglia, ma la risposta più facile e intuibile è che il signor Agostini abbia sì indovinato il nome Leone XIV ma che non fosse così sicuro dell'anagrafe del nuovo Papa altrimenti sarebbe stato ancora più bello, probabilmente, rimanere per sempre nella storia

L’ha sparata ed è andata bene. Come per chi compra un biglietto della lotteria Italia e si ritrova un paio di milioni in tasca",

con la doppia previsione azzeccata. "ha scritto ironicamente il signor Ezio su X.