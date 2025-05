"Leone XIV come Papa Francesco". Il video della preghiera durante il Covid

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono rimaste nella storia le immagini di Papa Francesco mentre presiede un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro in piena emergenza Covid-19. Davanti alla piazza vuota, Bergoglio invocò la fine della pandemia. Scatti e sequenze emozionanti. E anche il suo successore, Leone XIV, non fu da meno: anche lui decise di sfidare il virus per benedire Chiclayo, città peruviana di cui è stato vescovo dal 2015 al 2022.

Accompagnato da alcuni parroci della Diocesi, nel marzo del 2020 Robert Francis Prevost portò l'ostia consacrata per le strade deserte della città, per impartire la benedizione di Dio a tutti gli abitanti che non avevano la possibilità partecipare alle cerimonie religiose a causa delle restrizioni sanitarie. Un gesto commovente ripreso dalle telecamere della Chiesa cattolica e diventato virale nelle scorse ore sui social media.

Come riportato dal giornale peruviano Republica, il sacerdote Carlos Lopez ha rivelato che Leone XIV era molto preoccupato per la salute dei peruviani, tanto da aver cercato di procurare delle bombole di ossigeno per le persone vulnerabili. "Era molto vicino alla gente umile. Anche durante la pandemia di coronavirus, si prendeva profondamente cura delle persone, cercando di aiutarle", ha detto in un'intervista a Latina Televisión. Ma non solo. Come confermato da molti religiosi del Paese, Prevost utilizzò i social media e gli altri mezzi di comunicazione per invitare i fedeli a prestare attenzione alle misure di distanziamento e a vaccinarsi.

Il legame tra Leone XIV e il Perù è molto forte come testimoniato dal breve inciso in spagnolo proferito nel suo primo discorso da Papa: "Un saluto a tutti, in modo particolare alla diocesi di Chiclayo in Perù".