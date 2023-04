Quanti sono gli orsi in Italia: le specie e dove incontrarli

La tragica morte del runner 25enne Andrea Papi, ucciso da un orso in Trentino, ha riportato l'attenzione su questi animali, presenti in alcune zone del territorio italiano. Ma quali orsi sono presenti in Italia? E dove sono localizzati?

Quanti orsi ci sono in Italia

L'orso è un animale presente in Italia, e non è così difficile imbattersi in un esemplare. Ad oggi, stando alle stime più recenti, si contano circa 200 orsi, divisi in precise zone dello Stivale. Non molti, dunque, tanto che è in atto un programma di ripopolamento.

Dal 1996, in fatti, è attivo il Progetto Life Ursus, finanziato dall'Unione europea e finalizzato alla tutela di questi animali. L'intervento dell'associazione è stato fondamentale, perché negli scorsi anni l'orso ha davvero rischiato di sparire dai nostri boschi.

Quali specie sono presenti sul territorio

Abbiamo visto, dunque, che l'orso è un animale presente in Italia, sebbene in piccoli numeri. Ad essere diffusa è solo una specie. Si tratta dell'orso bruno (Ursus arctos), che viene poi identificato come Alpino o Marsicano, a seconda della zona in cui viene localizzato.

Caratteristiche dell'orso bruno italiano

Il nostro orso bruno può arrivare a un'altezza di circa 2 metri e raggiungere un peso medio di 130 kg. Le femmine, in generale, sono più piccole dei maschi.

É quindi un animale di bella stazza, che però non raggiunge le dimensioni dei cugini stranieri, come il Grizzly americano (Ursus arctos horribilis) o il Kodiak (orso dell'Alaska). Malgrado l'importante mole, l'orso bruno è un animale veloce, che può raggiungere anche i 50 km/h.

È un animale dalla pelliccia di varie tonalità di bruno, dotato di artigli di notevoli dimensioni, ecco perché è bene fare attenzione in caso di avvistamento. È onnivoro, la sua dieta è molto varia, ed è dotato di un olfatto molto sviluppato.

Dove sono maggiormente diffusi

Principalmente l'orso bruno italiano si trova nelle foreste e nei boschi nel Trentino occidentale, nelle zone di confine fra il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e l'Austria e sull'Appennino centrale (Abruzzo, Lazio, Molise).

È un animale schivo, difficilmente si avvicina all'uomo. Talvolta, purtroppo, avvengono tragici incontri come quello recentemente riportato dalla cronaca.

Cosa fare in caso di incontro

L'orso è un aninale generalmente tranquillo e schivo, difficilmente sceglierà di avvicinarsi all'uomo. La situazione può essere pericolosa nel caso in cui l'animale sia affamato e in cerca di cibo, oppure si trovi nella stagione dell'accoppiamento, periodo in cui i maschi tendono a essere più aggressivi. Pericolosa anche una femmina con i piccoli.

In genere, trovatosi di fronte a un essere umano, l'orso potrebbe reagire simulando un falso attacco, soffiando e digrignando i denti. Si tratta di un atteggiamento a scopo difensivo, finalizzato a scoraggiare l'uomo dall'avvicinarsi. Lanciato l'avvertimento, l'animale potrebbe sedersi, oppure direttamente andarsene.

Come spiegano gli esperti del Wwf, la prima cosa da fare è mantenere sempre le distanze. Non tentare di avvicinarsi all'animale, quanto piuttosto allontanarsi, lentamente, senza scatti repentini. Altra cosa da non fare è guardarlo negli occhi, o gridare. La voce deve essere calma, bassa.

L'orso deve capire che non siamo una minaccia, ecco perché è assolutamente sconsigliato lanciargli contro degli oggetti nel tentativo di spaventarlo e farlo allontanare.