"Con questo caldo...". L'intellettuale progressista sfotte gli anziani

Un po' a corto di argomenti, l'intellettuale engagé. E meno male che a sinistra credono di saperla più lunga degli altri. Sui social lo scrittore progressista Christian Raimo ha rimediato una figura barbina: per ironizzare sulla recente assemblea laziale di Italia Viva, l'autore ha infatti scherzato sugli anziani presenti in platea. Come se l'età anagrafica fosse sinonimo di chissà cosa. Così, dopo quella freddura via social, l'opinionista romano si è beccato pure una strigliata da parte dell'ex parlamentare renziano Luciano Nobili.

"Una grande partecipazione all’assemblea regionale di Italia Viva del Lazio", aveva scritto su Twitter l'ex deputato e attuale consigliere regionale del Lazio, celebrando l'evento politico del proprio partito. Nei commenti era arrivato lo scrittore Raimo a fare il guastafeste: nulla di strano nelle dinamiche social, fatte anche di commenti al vetriolo e freddure. Peccato però che l'autore abbia sfoderato un commento abbastanza imbarazzante, per qualcuno pure offensivo. Riferendosi alle fotografie dell'assemblea pubblicate da Nobili, l'autore ha infatti chiosato: "Mi sembrano una cinquantina di donne e uomini anziani. Sono contento che vi troviate bene e siate tutti in salute con questo caldo".

Mi sembrano una cinquantina di donne e uomini anziani. Sono contento che vi troviate bene e siate tutti in salute con questo caldo. — christian raimo (@christianraimo) June 22, 2023

La caduta di stile è stata immediatamente sottolineata da diversi utenti. "Il tuo disprezzo per gli anziani è ignobile. Per diventare anziani occorre anche un minimo di cervello. Mi pare che tu abbia poche possibilità si arrivarci", ha ad esempio osservato velenosamente un commentatore. E un altro: "Che tweet miserabile...". Ma la replica più sferzante è stata proprio quella dell'ex parlamentare Luciano Nobili, indispettito dalle argomentazioni dell'intellettuale progressista.

"Non sai quanto mi fa felice leggerti. Sapere che un mio tweet ha il potere di risolverti una serata, di farti sentire forte, con la battuta sagace sugli anziani. Certo un po' miserabile come ironia, per un grande intellettuale come te. Ma non importa, se ti è utile a fronteggiare un po' di frustrazione accumulata, considerami a tua disposizione", ha scritto l'esponente renziano, strapazzando Raimo e il suo commento social. E ancora: "Ci sono un sacco di foto sui miei social, guardale tutte, conta i partecipanti, così ti addormenti più sereno. Ps. Stanno tutti bene, dal punto di vista umano molto meglio di te".