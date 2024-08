Ragno violino, la mappa interattiva che ne segnala la presenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Sale la paura per il ragno violino dopo i casi di morso che si sono verificati di recente. Spaventa la storia di Giuseppe Russo, il 23enne di Collepasso, in provincia di Lecce, che ha perso la vita proprio dopo essere stato punto dall'aracnide. Per far capire fino a che punto è dilagata la psicosi, basti pensare che negli ultimi tempi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova il Centro Antiveleni del Sud, sono arrivate anche più di 20 telefonate in un giorno.

Ma non finisce qui, perché, nel frattempo, sul web è comparsa una mappa interattiva in cui vengono mostrate le zone in cui il ragno violino è maggiormente presente.

Perché è potenzialmente pericoloso

Il Loxosceles Rufescens, questo il nome scientifico del ragno violino, è una specie largamente presente in Italia. Rientra infatti fra le 1600 specie di ragni presenti sul nostro territorio ed è una delle più pericolose (in Italia abbiamo anche la malmignatta, o vedova nera mediterranea). Il suo morso è indolore, tuttavia le conseguenze insorgono presto e possono portare anche a esito infausto se non si interviene tempestivamente.

Solitamente la puntura del ragno provoca un arrossamento nella parte interessata e i più fortunati se la cavano in questo modo. Altre volte, dal rossore si può passare a vere e proprie lesioni ulcerose che, a causa della citossina, non riescono a guarire, e questo porta all'insorgenza di problemi peggiori. La situazione diventa pericolosa per quelle persone che hanno delle carenze del sistema immunitario o patologie come il diabete.

La mappa interattiva

A seguito del drammatico caso di cronaca sempre più persone hanno il timore di imbattersi nell'aracnide. Ecco che può essere utile la mappa interattiva messa a disposizione dal portale Aracnofilia, che si è basato sulle molte segnalazioni ricevute nel corso degli anni. Prendendo visione della mappa appare chiaro come questo ragno si sia ormai diffuso su quasi tutte le aree dello Stivale, non disdegnando neppure i centri più abitati, come le metropoli.

Si tratta di una raccolta dati indubbiamente molto utile, dal momento che contiene informazioni raccolte a partire dal 2020. Una volta effettuato l'accesso, basta controllare se nella nostra zona sono stati segnalati o meno dei casi di morso. Il ragno violino, in ogni caso, è ormai molto diffuso nel nostro Paese: lo troviamo sia nelle grandi città che nei piccoli paesi, sia in zone di mare che montuose. Non esistono, dunque, luoghi "sicuri" al cento per cento.

Riconoscere il ragno violino

Una possibile strategia da seguire, senza sfociare nel panico, potrebbe essere quella di saper riconoscere il Loxosceles Rufescens. Si tratta di un aracnide piuttosto piccolo, che solitamente non supera i 4-5 cm (zampe incluse). Ha un colore marrone-giallastro, con una macchia che ricorda alla lontana la sagoma di un violino. Al contrario di altri ragni, ha sei occhi, invece di otto.

Non ha un temperamento aggressivo, e infatti, se minacciato, preferisce

scappare. Molti dei suoi morsi, inoltre, sono di avvertimento, dunque privi di veleno. Serve comunque prudenza e, in caso di sospetto morso di ragno violino, è altamente consigliato recarsi al