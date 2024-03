Ramadan suicidio dell'Occidente, Acerbi non va punito e Putin: quindi, oggi...

- Vladimir Putin stravince il plebiscito. E lo sapevano. I commenti li leggerete altrove, tanto sono già letti e riletti. Qui vorrei sottolineare solo.un dettaglio che riguarda più i media occidentali che lo Zar di tutte le Russie. Domanda: ma Putin non doveva essere impazzito, quasi morto di tumore o prossimo a ritrovarsi alla guida di un Paese devastato dalle sanzioni?

- Molto interessante l’intervista che Repubblica realizza a tal Denis Volkov, direttore del Centro Levada, famoso per essere l'unico istituto di sondaggi indipendente in Russia. Mentre l’Occidente parla di elezioni “né libere né giuste”, mentre grande spazio viene dato alla minoranza dissidente (tutto giusto, sia chiaro), anche le ricerche sociologiche indipendenti confermano che la fiducia in Putin è reale. Insomma: di sicuro il processo elettorale non è “sereno”, di sicuro i concorrenti sono fantocci, di certo c’è la repressione. Però “non c’è dubbio che il consenso per il presidente Putin sia intorno all’80%”, dato in crescita da quando la Russia è entrata in guerra contro l’Ucraina. È un fatto di cui tenere conto.

- Semmai, le elezioni di Putin, più che confermare la popolarità dello Zar in Russia, certificano il fallimento totale della strategia sanzionatoria occidentale. Vi ricordate forse le dichiarazioni dei leader europei e americani sulla potenza di fuoco delle sanzioni? E gli articoli di giornale? Ursula von der Leyen, aprile 2022: “Il default della Russia è questione di tempo” (aspettiamo ancora). Linkiesta, aprile 2023: “L’economia della Russia di Putin sta andando in rovina molto velocemente. Le casse sono già vuote e presto Mosca esaurirà le risorse per acquistare materiale bellico” (s’è visto). Draghi, settembre 2022: "Le sanzioni hanno avuto un effetto dirompente sulla Russia” (ciao core). Ne ho pescate un po’ a caso, ma sarebbero ben più numerose. Dice sempre Volkov che in realtà le sanzioni hanno finito col favorire Putin: ”C’è persino gente che pensava sin dall’inizio che fossero un bene, perché dopo anni di dipendenza dallOccidente il governo avrebbe finalmente investito in infrastrutture e industrie nazionali.

- Da leggere l’intervista a Ludmila Ulitskaya, grande autrice russa, fuggita da Mosca e messa al bando dal regime. Non solo non crede a un risveglio della Russia secondo i desiderata occidentale, che appoggiano dissidenti dal peso politico ancora troppo ristretto. Ma ritiene che Putin sia “il presidente che il Paese si merita: né peggiore né migliore”. Insomma: la Russia è questa cosa qui, che piaccia oppure no.

- Un calciatore di colore, Juan Jesus, accusa Acerbi di averlo insultato con un epiteto razzista. In sintesi: “negro”. Il diretto interessato ritiene che non vi fosse intendo discriminatorio, ed è una scemenza. Il punto è che se a un calciatore dici “negro” nel momento in cui stai litigando, vale esattamente come “figlio di p…” oppure “testa di c.”. Se l’intenzione è quella di insultare, è normale che si utilizzi qualcosa che possa dare fastidio a chi l’offesa la riceve (chissà cosa avrà detto Materazzi a Zidane per rimediare quella testata….). È giusto? No, sia chiaro. Bisognerebbe punire “testa di c…” allo stesso modo in cui puniamo epiteti sul colore della pelle, visto che ritenere una poco di buono la mamma di chicchessia non è meno irrispettoso del termine “negr*”. Ma per dirla con le intelligenti parole di Juan Jesus: “Quello che succede in campo, resta in campo”, dove “ci sta dire di tutto”. Alla fine basta abbracciarsi, che poi è ciò che conta.

- Ps: ma se Acerbi sostiene di non aver utilizzato la parola “negro” ("Non ho detto nessuna frase razzista"), perché la Nazionale lo caccia dal ritiro? A pensarci bene è in perfetto stile italiano: non serve mai accertare le prove o aspettare una sentenza, per quanto sportiva: basta l’accusa per ritrovarsi nella melma. La parola di Juan Jesus vale più di quella di Acerbi? Nemmeno nei regimi.

- Gli ultimi cinque Sanremo sono stati il festival del femminismo e del perbenismo politicamente corretto. Basti pensare alla celebrazione della donna con Chiara Ferragni (“pensati libera”, no alle molestie, no all’odio) o al monologo di Paola Egonu, tutto celebrato dal sacerdote Amadeus. Per questo sorrido nel rivedere le immagini del Festivalbar del ’96 e notare quella manina birichina di Amadeus che va a toccare il sedere di Alessia Marcuzzi la quale, dalla reazione, non sembrava approvare. Anche fosse stata una scenetta, il messaggio inviato cozza un po' col rispetto del corpo femminile. Ah, l’ipocrisia

- Sul caso di Pioltello, dove una scuola ha scelto di chiudere i battenti per festeggiare il Ramadan oltre che la Pasqua cristiana, occorre fare tre ordini di riflessioni.

1) La prima riguarda la scuola: non c’è da sorprendersi della decisione del preside se l’istituto in questione, anziché intitolarlo a un Carducci qualsiasi, è stato dedicato a Iqbal Masiq, bimbo pachistano simbolo della lotta alla schiavitù minorile che con l'talia non c'azzecca un fico secco. Se un Paese nell’hinterland milanese raccoglie il 20% di popolazione immigrata e se il 40% dei bambini della scuola è mussulmano, forse dovremmo riflettere sul processo che sta trasformando intere periferie (spesso degradate) in enclave dove le comunità si escludono, anziché integrarsi.

2) Se la questione è pratica, come sostiene il preside, visto che le classi restavano vuote, viene da chiedersi se l’istituto abbia pensato al “risvolto pratico” per le famiglie cristiane, ateee e buddiste che dovranno trovare baby sitter di mercoledì per poter lasciare a casa i figli nel mezzo della settimana. Non sarebbe bastato lasciare tutto com’è e riconoscere l’assenza giustificata ai bimbi in festa per il Ramadan?

3) In Occidente viviamo un enorme paradosso. In nome della laicità e del rispetto del prossimo abbiamo cancellato buona parte delle nostre tradizioni: c’è chi chiama il Natale “festa di inverno”, chi vorrebbe sbianchettare la Cappella Sistina perché simbolo di bianchizzazione o patriarcale, chi toglie crocifissi, chi sfoggia presepi di dubbio gusto. Non ha senso “includere” le festività musulmane a Pioltello se nello stesso giorno a Bagno di Romagna una scuola impedisce a un parroco di andare a benedire un plesso scolastico. Cancellare i propri valori per acquisire quelli altrui non è integrazione, è idiozia.