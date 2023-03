Il rampollo che terrorizza le escort. La segnalazione in chat: "Pericoloso"

La segnalazione arriva puntuale nelle chat di gruppo:" Pericoloso ". Non hanno altro modo di difendersi le giovani escort aggredite dal rampollo di una facoltosa famiglia, se non quello di allertare le colleghe con un sms. Lo ha scoperto il giornalista Andrea Galli che cura, tra l'altro, un'inchiesta a puntate sul Corriere.it. Ed è proprio grazie al giornale che è emerso tutto lo squallore di una storia fatta di violenze, abusi, possibili mazzette e droga. L'uomo, che gode della presunzione di innocenza, non è mai stato denunciato. " Se chiamiamo la polizia viene fuori che non abbiamo i documenti a posto, e comunque è la nostra parola contro la sua. E lui, se noi protestiamo, non esita a ripetere che ha un mucchio di denaro, di amicizie potenti, di avvocati a disposizione e che è capacissimo di rovinarci ", ha raccontato una della vittime al giornalista.

L'inferno delle escort

Botte, crack, stupri e furti. È l'inferno in cui vivono le decine di escort - per lo più brasiliane - che affollano gli appartamenti alla periferia del capoluogo lombardo. Sempre più spesso accade che, a loro insaputa, spalanchino la porta di casa a uomini violenti e armati delle peggiori intenzioni. Stupratori seriali che si accaniscono sulle vittime con ferocia inaudita per assecondare un piacere sadico e perverso. Il modus operandi è sempre lo stes so: il cliente prenota un incontro su WhatsApp di 2/3 ore mostrando in foto un mazzetto di banconote, a riprova che pagherà una cospicua somma di denaro per la performance. All'inizio appare sereno e pacifico poi, d'improvviso colpisce con violenza la vittima. Smette solo quando la malcapitata di turno gli consegna i contanti, l'incasso della giornata. A volte, i predatori usano la "droga dello stupro" per stordire le vittime. Dopo la violenza sessuale, reiterata quasi ad oltranza, l'aggressore apre la porta dell'appartamento ai presunti complici che fanno razzia di qualunque cosa: soldi, gioielli, tablet, pc e persino complementi d'arredo.

Il rampollo

" Nato il... 1966. Cittadinanza italiana, Professione pensionato, Statura 171, Segni particolari nessuno ". Lo si legge sulla carta d'indentità di quello che, ad oggi, sembrerebbe essere il più temuto dei predatori sessuali di escort. Il Corriere della Sera ha consegnato la fotografia del documento, scattata di nascosto da una delle vittime, a polizia e carabinieri. Stando a quanto racconta il giornalista Andrea Galli, si tratta del rampollo 50enne di una famiglia falcoltosa. Il cacciatore, che gestisce alcune attività imprenditoriali anche fuori dal capoluogo lombardo, e dispone di numerosi appartamenti in zona San Marco, viene definito " pericoloso " nella chat tra colleghe. Contatta le ragazze - pare abbia una preferenza per quelle di nazionalità brasiliana - con un messaggio su WhatsApp in cui concorda luogo e ora dell'appuntamento. Ogni contro comincia con la preparazione del crack per drogarsi. E se le giovani rifiutano di consumare lo stupefacente, il 50enne alza le mani e picchia duro. I tentivi di placarlo sono completamente inutili dal momento che "mister x" ha tanto di quella droga in circolo da diventare incontenibile. " Devi cercare di proteggerti il più possibile - racconta una vittima - e portare l'incontro alla sua conclusione ". E ancora: " Parliamo di una persona davvero feroce. - dice un'altra prostituta - Quello si mette a cercarmi ovunque pur di vendicarsi ".

Truffatori, bande di ladri e maniaci sessuali