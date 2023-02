Rapina a mano armata nello studio della band "Il Pagante". Il fondatore è stato legato

Li avremmo potuti vedere sul palco dell'Ariston, ma per un pelo non sono entrati a far parte, in collaborazione con Myss Keta, dei 28 big in gara: si tratta del duo musicale "Il Pagante" composto da Eddy Veerus e Roberta Branchini e fondato da Guglielmo Panzera e Alfredo Tomasi. Martedì pomeriggio, però, nello studio musicale della band milanese si sono vissuti momenti di terrore quando alcuni malviventi hanno fatto irruzione legando e rapinando uno dei due fondatori, Guglielmo Panzera, e cinque dipendenti.

La rapina a mano armata

I fatti sono accaduti negli uffici di "E Ventures", la società che sta dietro alla band fino a poco tempo fa composta anche da Federica Napoli che ha da poco abbandonato. È da qui che hanno origine i tormentoni, le serate in discoteca e i concerti in giro per l'Italia ma è lì che due uomini incappucciati, martedì pomeriggio, hanno minacciato Panzera e i dipendenti legandoli a polsi e caviglie con una fascia di plastica mentre impugnavano coltello e pistola. Come ricostruito dal Corriere e raccontato dai protagonisti, probabilmente si trattatva di due malviventi tra 50 e 60 anni con accento meridionale.

Lo studio è stato messo totalmente a soqquadro ma il bottino è stato magro: non hanno trovato nulla ma per non uscire a mani vuote si sono fatti consegnare uno zaino e un orologio Tudor del valore stimato di circa quattromila euro. Tutto è bene quel che finisce bene dal momento che i sei rapinati non sono rimasti feriti e non hanno dovuto ricorrere a nessuna cura. Le indagini da parte del nucleo dei carabinieri della compagnia Duomo stanno cercando di far luce sulla vicenda ma soprattutto scovare quei filmati che potrebbero essere d'aiuto per identificare i malviventi: purtroppo, però, né dentro al palazzo e nemmeno all'interno degli uffici erano presenti telecamere che hanno filmato l'accaduto. Le uniche speranze sono riposte sull'identikit dei rapinati, sulle testimonianze di eventuali passanti e di telecamere lungo la strada tra via Alfredo Oriani e via Beatrice d'Este.

Il team "Il Pagante"

Come accennato, si tratta di un band popolarissima nata nel 2010 per gioco, su Facebook, con lo scopo di ironizzare sullo stile di vita dei giovanissimi di Milano: il loro nome trae origine dai ragazzi "paganti" che acquistano i ticket per entrare nelle discoteche dai vari pr. In origine, il gruppo dance era formato da Edoardo Cremona (Eddy Veerus), Roberta Branchini e Federica Napoli, adesso è rimasto il duo Cremona-Branchini. Seguitissimi sulle pagine social con centinaia di migliaia di followers, hanno una media mensile di 900mila ascoltatori su Spotify.