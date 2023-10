Renato Pozzetto, in vendita la casa di "Ragazzo di campagna": ecco quanto costa

La casa di "Il ragazzo di campagna", film dell'ormai lontano 1984, è stata messa in vendita su un noto sito di annunci immobiliari online, per la precisione Immobiliare.it. L'inserto è pubblico e può essere visto da chiunque.

La casa di Artemio

Si tratta, per chi conosce il film, dell'abitazione in cui viveva Artemio, il protagonista del film interpretato da Renato Pozzetto. Proprio fra quelle quattro mura sono state girate diverse scene del film che ha fatto la storia del cinema nostrano.

L'abitazione si trova immersa nell'area protetta del parco del Ticino, dove non è possibile costruire, in località Crespi, e ci vogliono ben 15 minuti per raggiungere il centro di Gambolò, mentre per arrivare a Milano si parla addirittura fi un'ora. Offre però una pace unica, oltre alla possibilità di trovarsi all'interno delle stanze viste nel film.

Su Immobiliare.it viene inoltre precisato che la casa è un casolare indipendente, sita nella frazione di Molino Isella di Gambolò (Pavia) e immersa nella campagna pavese. L'abitazione è di 206 metri quadri totali, di cui 173 interni, con soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, studio, soppalco e uno sgabuzzino. Il pavimento è in cotto, mentre il soffitto ha le travi a vista. Presente anche un giardino con legnaia e un box per cavalli, con tanto di selleria corredata da cucinotto, stufa e bagno. Il tutto per un terreno di 5.305 metri quadri.

Il ruolo nel film

Risalente ai primi del Novecento e conosciuto come Casa Badò, il casolare è poi divenuto noto come "casa di Artemio" per il suo ruolo nel film "Il ragazzo di campagna". È fra quelle mura, infatti, che abita Artemio (Renato Pozzetto) il quale, nel giorno del suo quarantesimo compleanno, decide di ribellarsi alla sua vita e di tentare la fortuna altrove, lasciando i campi e mettendosi in viaggio verso Milano, città a lui completamente sconosciuta.

In diverse scene della pellicola compare dunque l'abitazione. Molte delle stanze viste nel film sono rimaste immutate, anche se per molto tempo la casa è stata lasciata a se stessa. Nel 2013, però, un privato ha deciso di comprarla e di ristrutturarla con la miglior cura possibile. Ora, la casa di Artemio è pronta per trovare un nuovo proprietario.

Il costo

Per il suo valore legato al film e le opere di ristrutturazione, con tanto di ricerca di pezzi d'epoca nella ricostruzione dell'arredamento, il casolare e l'intera proprietà sono in vendita a 380mila euro.