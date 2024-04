Richiamo del Carrefour: occhio a questo formaggio, ritiro per rischio Listeria

Scatta il ritiro dagli scaffali per un lotto di formaggio francese Neufchâtel DOP. A rendere noto il richiamo sono stati i supermercati Carrefour. La catena di supermercati e ipermercati francese ha infatti avvisato i consumatori, spiegando che il prodotto è stato ritirato per presenza del batterio Listeria.

Il prodotto ritirato

L'allerta per rischio microbiologico riguarda il formaggio a latte crudo vaccino Neufchâtel DOP, di marchio Reflets de France. Altre informazioni utili per il suo riconoscimento sono il nome ( o regione sociale dell'Osa) con cui viene commercializzato, ossia Interdis TSA 91421 - 91343 Massy Cedex France. Il lotto di riferimento, nello specifico, è 210224FP5, con data di scadenza fissata al 21/04/2024.

Il marchio di identificazione dello stabilimento FR 76.462.001 CE. Mentre il nome del produttore è Fromagerie du Pays de Bray. Lo stabilimento di produzione si trova collocato nella zona industriale Sainte Radegonde, rue Sainte Radegonde, a Neufchâtel-en-Bray (Normandia, Francia). Il suo peso è di 200 g.

Nel documento di richiamo si legge che nel lotto indicato è possibile riscontrare la presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Il supermercato raccomanda ai clienti di non consumare il formaggio se già in possesso e di restituirlo al punto vendita. Laddove questo non sia possibile, viene specificatamente richiesto di buttare il prodotto. In caso di ingestione e presenza di sintomi quali febbre e mal di testa, al consumatore viene raccomandato di rivolgersi al proprio medico curante.

In particolare è richiesto di fare massima attenzione per le donne in gravidanza, i soggetti immonudepressi e gli anziani. E' stato fornito anche un numero verde da contattare: 800 650650.

Listeria, segni e sintomi

La Listeria monocytogenes è un batterio capace di provocare un'infezione che prende il nome di listeriosi. Il patogeno è presente sia nel suolo che in acqua, e può contaminare gli alimenti come latte, verdura, carnu poco cotte e formaggi molli.

Il batterio può colpire sia il tratto gastro-intestinale, provocando una gastroenterite, che la via sistemica dell'organismo. In questo caso si può arrivare anche a stati patologici come meningite, meningoencefalite e sepsi. Di norma, i sintomi associati alla listeriosi sono febbre, nausea, diarrea e dolori muscolari.

Quando si presentano anche cefalea, disorientamento e rigidità del collo è in atto un interessamento del sistema nervoso e il quadro può complicarsi.