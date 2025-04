Rita De Crescenzo invade Peschici a Pasquetta ma il sindaco la gela così: ecco la replica

Ascolta ora 00:00 00:00

Le sfide sui social, i follower sempre al suo fianco e, per ultimo, perfino la politica come nuova challenge. La star di Tik Tok, Rita De Crescenzo, dopo l’avventura a Roccaraso che tanto ha fatto discutere, ora ha deciso di portare i suoi follower in una nuovissima missione. L’obiettivo è andare a Peschici sul Gargano. La data da segnare in rosso è il prossimo lunedì di Pasquetta. Ma a rivinare i piani della tiktoker ci ha pensato il sindaco, contrario e contrariato dalle performance dell’influencer napoletana.

Per Pasquetta, la creator ha lanciato via social un appuntamento in un camping della cittadina pugliese, facendo registrare un boom di prenotazioni: +60% in pochi giorni. “Divertimenti assicurati”, promette lei. Non è della stessa idea il primo cittadino. Il sindaco della cittadina del Gargano, Luigi D'Arenzo, in collegamento con Protagonisti su RTL 102.5 si è scagliato subito contro la De Crescenzo: "Non abbiamo bisogno di lei e dei followers". "Non sono preoccupato. Gestiamo qualsiasi tipo di flusso turistico. Non abbiamo bisogno di nessuno. Abbiamo le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri eventi che abbiamo qualificato in un cartellone strepitoso", ha spiegato il sindaco con dovizia di particolari. "Per misurarsi bisognava scegliere un'altra data. Noi a Pasquetta siamo già pieni. Ci sono influencer e influencer, a noi serve cultura: servono eventi mirati. Non eventi mordi e fuggi", ha concluso tranchant il sindaco.

Il messaggio, più o meno velato, è proprio a Rita De Crescenzo, ormai nuova paladina del Movimento pentastellato guidato da Giuseppe Conte. Le immagini di Roccaraso, dove la tiktoker – tra pullman low cost e caroselli social – era riuscita a portare centinaia di persone, sono ancora limpide e fanno ancora discutere.

Intanto, In un’intervista a La Stampa, la De Crescenza ha chiarito la sua posizione: “Non guadagno niente dai social. Se mi chiamano per un evento o una pubblicità, mi pagano. Ma ci sono le spese: impresario, fonico, parrucchiere, vestiti, macchina, benzina”.