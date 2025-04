"Se divento premier rimetto il rdc". Rita De Crescenzo ha già pronto il suo programma

Ascolta ora 00:00 00:00

Rita De Crescenzo, Lady Roccaraso benché sia napoletanissima, ha annunciato di voler entrare in politica. O, meglio dire, l'ha "minacciato". Ammette di non sapere nulla di quel mondo, ma questo non la spaventa, ed è pronta a fondare il suo partito con Maria Rosaria Boccia. È una delle tiktoker più seguite nella zona di Napoli e in Campania ma i suoi stessi corregionali esprimono opinioni molto diverse sul suo conto. Quel che è certo, è che De Crescenzo si sia fatta conoscere in tutta Italia e, come si dice spesso, la pubblicità negativa spesso funziona meglio di quella positiva. Era in piazza contro il riarmo con il M5s e ha rubato la scena a Giuseppe Conte e a tutti gli intellettuali, o pseudo tali, chiamati come sponsor, presentandosi con un bodyguard e un codazzo di amici, forse sostenitori, più probabilmente persone che hanno approfittato del passaggio gratis col torpedone per una gita a Roma pubblicizzata sui social. E pur dicendo di non sapere cosa siano i 5S, afferma che se dovesse vincere una ipotetica elezione, rimetterà il reddito di cittadinanza.

In un'intervista a La Stampa ha fatto mettere nero su bianco che se mai dovesse diventare presidente del Consiglio " rimetto subito il reddito di cittadinanza. Poi metto a posto gli ospedali che sono tutti scassati ". Semplice, basilare, comprensibile a tutti, anche alla gente che, come dice lei, " non è acculturata e di politica non capisce ". Ha la terza media, non sa quale sia il nome del presidente della Repubblica e nemmeno chi sia Vladimir Putin, però conosce Donald Trump, che le è perfino " simpaticissimo perché somiglia a mio marito. Nel mio shop on line vendevo pure delle statuette di Trump con la faccia di mio marito ".

De Crescenzo ha la terza media e non ha mai votato ma, sostiene, " tutta Napoli è con me " e " quando dico che voglio candidarmi sono tutti dalla mia parte. Voglio dare un messaggio di positività, fare qualcosa di buono, scendere nei vicoli per dire stop alla droga, stop al bullismo, stop alla violenza sulle donne ". Più populista dei populisti, più popolana dei popolani, De Crescenzo ha un target di riferimento ben definito, circoscritto alla Campania, che potrebbe realmente votarla sulla promessa di rimettere il reddito di cittadinanza. Non è un caso che sia proprio la Campania la regione dove il M5s alle elezioni del 2022 ha preso più voti, il 28%, con la promessa del rdc.

Che De Crescenzo voglia fare lo stesso? Probabile. Quel che è plausibile è che se si candidasse potrebbe prendere più voti del partito islamico a Monfalcone, fermo sotto il 3%, nonostante la città sia quasi a maggioranza musulmana.