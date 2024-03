Ritrovate a Napoli le minorenni scomparse da Ravenna: si trovavano in b&b

Dopo il ritrovamento del 16enne scomparso da Colico, in provincia di Lecco, questa mattina presso la Stazione Centrale di Milano, nella serata di oggi sono state ritrovate anche le due ragazzine di 12 e di 13 anni scomparse da Ravenna la mattina del 27 marzo. La due minorenni si trovavano a Napoli, in un b&b del centro. Quella mattina, come ogni altro giorno, si sarebbero dovute recare a scuola ma in classe non sono mai entrate e da quel momento hanno fatto perdere le loro tracce. Telefoni spenti e nessuna comunicazione alle famiglie ma, grazie ai servizi di geolocalizzazione, gli inquirenti sono riusciti a localizzarle nelle scorse ore nella zona di Napoli.

Nelle ore precedenti il ritrovamento, i genitori erano venuti a conoscenza di un viaggio programmato dalle due ragazze per raggiungere la Campania, dove si sarebbero dovute incontrare con un'altra ragazza conosciuta online. Evidentemente per la loro giovane età, i genitori non avevano acconsentito a quel viaggio e così le due minorenni hanno deciso di organizzarsi autonomamente per raggiungere il capoluogo campano. I genitori delle ragazzine sono in questo momento in viaggio e il loro arrivo a Napoli è previsto per le prossime ore. Verranno riaffidate a loro e gli inquirenti dovranno capire se le due ragazzine, poco più che bambine, sono riuscite a muoversi in completa autonomia o se, invece, hanno potuto contare su qualche appoggio.