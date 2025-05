Ritrovato morto nel Torinese Ryan Mdallel, il 15enne scomparso a gennaio da Mondragone. L'annuncio del sindaco

Una foto social del 15enne Ryan Mdallel, trovato oggi morto. Era scomparso dallo scorso gennaio

Sarebbe del quindicenne scomparso il 30 gennaio da Mondragone il cadavere ritrovato lo scorso febbraio nel fiume Po nel torinese. L'identità sarebbe stata accertata solo pochi giorni fa a seguito dell'esame del dna. Ancora da stabilire le cause dell' accaduto, e cioè se il giovane sia scivolato in acqua accidentalmente o per altra causa.

A quanto si apprende, sull' accaduto la procura di Torino ha aperto un fascicolo e nessuna ipotesi al momento sarebbe esclusa dagli investigatori che sulla vicenda mantengono stretto riserbo. Al momento del ritrovamento erano stati disposti tutti gli accertamenti del caso ed ora si attendono gli esiti della consulenza autoptica che dovrebbe essere depositata a breve

I fatti

Il ragazzo era uscito di casa molto presto, come aveva spiegato la madre alla trasmissione "Chi l'ha visto?" di Federica Sciarelli, ma non era andato a scuola. Al momento dell’allontanamento da casa, Rayan era in sella a una bicicletta nera. Indossava una felpa di colore scuro, scarpe bianche Nike e portava con sé due zaini: uno nero Adidas e un altro verde con sfumature. Aveva preso anche i documenti e il cellulare, che però risultava spento da allora.

La madre nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?" gli aveva rivolto appelli toccanti: " Torna a casa, i problemi li risolveremo insieme ". Durante questi mesi di ricerche, Rayan sarebbe stato avvistato da una donna a Roma, in prossimità della fermata di un autobus in zona Rebibbia, proprio con la bicicletta nera.

Le parole del sindaco

" Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Rayan Mdallel, il ragazzo quindicenne che il 30 gennaio di quest’anno si era allontanato da casa, è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare ": con queste parole Francesco Lavanga, sindaco di Mondragone (Caserta), ha annunciato su Facebook la morte del giovanissimo studente irreperibile ormai da tre mesi e mezzo.