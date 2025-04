Roma festeggia rom e sinti. Gualteri travolto dalle critiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sindaco dem di Roma, Roberto Gualtieri, ne ha combinata un’altra. In occasione della Giornata internazionale di rom e sinti, la giunta di sinistra romana ha organizzato un programma di attività volte a celebrare il ruolo dei nomadi della società. Roma Capitale ha deciso di celebrare in grande stile la giornata internazionale di rom e sinti. L'evento si terrà dalle 15.30 alla Città dell'Altra Economia, promosso dall'assessorato e dal dipartimento per le Politiche sociali, con l'assistenza tecnica dell'Anci Lazio.

Le critiche sui social

Le attività sono molteplici. Appuntamenti vari con le comunità laboratori d’arte, podcast e videoclip. Ci saranno ospiti di eccezione e un unico obiettivo: valorizzare il contributo dei nomadi ed evitare qualsiasi forma di discriminazione. La notizia, però, ha scatenato una valanga di reazioni negative. Sulla pagina ufficiale di Roma Capitale su Facebook in migliaia si sono riversati per criticare la scelta della giunta. "I rom non vogliono integrarsi, delinquono, non possono pretendere i nostri stessi diritti", scrive un utente. Poi c'è chi mette in mezzo esperienze personali, indubbiamente negative: "Mi hanno svaligiato casa". Altri si lasciano andare all'ironia. "Ospite d'onore Cicalone", attaccano riferendosi allo youtuber che va a caccia di borseggiatrici nelle stazioni della metropolitana, recentemente accompagnato da Roberto Vannacci, eurodeputato leghista. Non mancano le critiche alle borseggiatrici stesse: "Buffet previsto in metro", scrivonono riferendosi alla "mano lesta" delle borseggiatrici rom.

La risposta della giunta

“I commenti razzisti che sono comparsi sulla pagina fb di Roma Capitale, sotto il post che parla dell'evento - sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - ci convincono ancora di più che è necessario ricordare questa giornata, celebrata in tutto il mondo e