Ron chiude il Marettimo Italian Film Fest 2025

Si è conclusa con la voce intensa di Ron – Rosalino Cellamare – e con le sue note sotto le stelle, la sesta edizione del Marettimo Italian Film Fest, che ha trasformato l’isola delle Egadi in una suggestiva “Isola per cantare”. La serata finale di sabato 19 luglio, condotta da Pierluigi Diaco, ha celebrato il cinema, la musica e il talento italiano con la cerimonia di consegna dei premi “Stella Maris”, i prestigiosi riconoscimenti assegnati ogni anno ad artisti che si distinguono per passione, stile e autenticità.

I premiati: dal cinema alla cultura

Sul palco della serata conclusiva sono stati premiati:

Claudia Gerini, con il Premio alla Carriera, per la sua versatilità e longevità artistica;

Vanessa Gravina, insignita del Premio "Eleganza";

Massimiliano Gallo, che ha ricevuto il Premio "Tv, Teatro e Cinema";

Matteo Martari, vincitore del Premio "Determinazione";

Antonio Catania, omaggiato con il Premio "Autenticità Mediterranea".

A questi si sono aggiunti riconoscimenti simbolici ad alcune eccellenze italiane: la leggendaria Nave Vespucci, rappresentata dal Comandante in seconda Tommaso Faraldo, appena rientrato da un giro del mondo; Poste Italiane, con il dirigente Fabio Piazza; e il Centro di Soccorso Elicotteristi di Trapani Birgi, rappresentato dal Comandante Nicolò Nicolosi.

Ospiti e cinema sotto le stelle

Grande sorpresa della serata è stata la presenza di Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, che ha voluto portare il proprio sostegno al festival, sottolineando l'importanza culturale di portare il grande schermo in una piccola isola dove il cinema, fisicamente, non esiste.

Nei sei giorni di programmazione – dal 14 al 19 luglio – l’isola ha ospitato numerosi volti noti del panorama artistico e istituzionale: da Nancy Brilli a Licia Colò, dalle produttrici Gabriella Buontempo e Federica Lucisano fino ai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, presenti per sostenere l’evento e sensibilizzare sulle esigenze delle piccole comunità insulari.

In rassegna, i migliori titoli della stagione 2024/2025, proiettati ogni sera all’aperto: “Napoli/New York” di Gabriele Salvatores; “Sapore di Mare” nella versione restaurata, omaggio ai fratelli Vanzina; “Afrodite” di Stefano Lorenzi, girato nelle acque delle Egadi; “L’Abbaglio” di Roberto Andò, con un’intensa narrazione storica siciliana; “Io e te dobbiamo parlare” di Alessandro Siani, a chiudere con leggerezza e risate.

Un festival tra cultura e comunità

Il successo del festival si deve anche alla squadra affiatata che ne ha guidato ogni momento: la cantante Rita Forte, la curatrice Gabriella Carlucci, i conduttori Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher, e lo storico Giordano Bruno Guerri, che hanno animato le giornate con talk show, incontri e dialoghi profondi tra arte, identità e territorio.

Il Marettimo Italian Film Fest 2025 si è cosìnon solo come rassegna cinematografica, ma come luogo di incontro tra bellezza,e spirito mediterraneo, capace di portare cultura e spettacolo anche dove la realtà quotidiana è fatta di mare, silenzio e resilienza.