Ryanair, i biglietti saranno in vendita anche nelle agenzie di viaggio: ecco da quando e cosa cambierà

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal prossimo 31 luglio i biglietti aerei di Ryanair saranno in vendita anche nelle agenzie viaggi. La novità arriva dopo che la compagnia aerea irlandese ha firmato un accordo con Fiavet, la Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo. Si tratta di un accordo che non ha precedenti, e che entrerà nel vivo proprio quest'estate.

A quanto pare per la data del 31 luglio sarà disponibile una nuova piattaforma che permetterà alle agenzie di viaggio autorizzate di acquistare biglietti a prezzo ridotto e offrirli ai propri clienti.

"Dopo una complicata trattativa durata nove mesi voltiamo finalmente pagina e apriamo una nuova era tra Ryanair e le agenzie di viaggio italiane grazie a questo storico accordo" , ha dichiarato Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet, come riportato da Skytg24. " Si superano tutte le criticità che rendevano difficile intermediare i biglietti nell'interesse dei consumatori innanzitutto e delle aziende. Attendiamo entro il 31 luglio il lancio di Travel Agent Direct, una nuova piattaforma per agenti di viaggio italiani con licenza per prenotare legittimamente i voli Ryanair".

Si tratta di un accordo unico nel suo genere per il quale l'Italia sta facendo da apripista.

Come abbiamo detto, sarà messa a disposizione una piattaforma ad hoc alla quale potranno accedere gli agenti di viaggio dopo la creazione di un account gratuito. Agli agenti di viaggio viene solo chiesto di garantire la massima trasparenza dei prezzi. Una volta acquistati i biglietti, i dati dei clienti delle agenzie saranno passati a Ryanair, che si premurerà di tenere i futuri passeggeri impegnati sull'andamento dei voli.