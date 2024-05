Ryanair, problemi con la carta d'imbarco digitale: ecco in quali aeroporti non è valida

Nonostante il fatto che la carta d'imbarco digitale abbia da tempo preso piede tra i viaggiatori che si spostano in aereo, non tutti accettano ancora questo tipo di documentazione continuando a prediligere la tradizionale versione cartacea.

A quanto pare non si tratta di una questione legata direttamente alle compagnie aeree, che in genere non hanno alcun problema a ritenere valida la forma dematerializzata del titolo di viaggio: una pratica che, ad esempio, da tempo Ryanair accetta, così come altre aziende che trasportano quotidianamente migliaia di clienti. Come spiegato di recente in una nota ufficiale dalla stessa compagnia aerea irlandese, sono alcuni aeroporti a porre determinate limitazioni, per cui il suggerimento rimane sempre quello di controllare prima le condizioni previste dal Paese verso cui si è diretti,

La forza dell'abitudine di utilizzare il proprio smatphone senza curarsi di far stampare il biglietto su carta potrebbe essere più che deleteria, dato che, a seconda dell'aeroporto in cui si dovrà far tappa, il pericolo è quello di vedersi respingere al momento della presentazione della carta d'imbarco e quindi di rimanere a terra perdendo irrimediabilmente il volo. È la stessa Ryanair, la compagnia più utilizzata nei voli da e per l'Italia, a mettere in guardia i propri passeggeri, spiegando quali aeroporti ritengono non valido il documento in formato digitale e che cosa si rischia nel caso in cui si venga fermati al momento dell'accettazione.

La carta d'imbarco dematerializzata non è accettata negli aeroporti di Tirana (Albnania), e in quelli della Turchia e del Marocco. A parte queste eccezioni, assicura la compagnia aerea irlandese, ovunque è invece accettata la versione digitale del biglietto, che può essere mostrata attraverso la app o semplicemente tramite il file scaricato.

A rendere ancora più strano il divieto il fatto che, almeno per quanto concerne la Turchia, non esiste lo stesso genere di limitazione per compagnie diverse da Ryanair. Diverso il discorso per il Marocco, dove la forma cartacea del documento è spesso e volentieri richiesta.

Come è meglio procedere se si vola con Ryanair verso questi aeroporti? Una volta effettuato il check-in online, il viaggiatore può usare la carta d'imbarco digitale per l'andata, ma per il ritorno deve obbligatoriamente stampare su carta il titolo di viaggio: la limitazione, quindi, vale solo in caso di partenza dai suddetti aeroporti.

Nel caso in cui non si proceda in questa maniera il rischio è quello di restare a terra: dato che si tratta di casi frequenti, su Tripadvisor tanti viaggiatori hanno lasciato dei post per suggerire dove poter stampare tranquillamente il documento.