Sacchetti di plastica sugli specchietti delle auto: ecco perché

Si tratta di un'abitudine che inizia a prendere sempre più piede, ma ancora poco nota a chi non vive nelle zone rurali o non le frequenta spesso: coprire gli specchietti retrovisori con dei sacchetti di plastica sarebbe lo stratagemma migliore per proteggere l'auto dagli attacchi degli uccelli. Ma come mai si prende questa precauzione e a cosa sono dovute queste incursioni?

Non è inusuale, in vicinanza di aree verdi, ritrovare dei segni o dei graffi in corrispondenza degli specchietti laterali, e l'origine di questi danni è da attribuire agli uccelli i quali, vedendo la propria immagine riflessa, vengono ingannati interpretandola come la presenza reale di un rivale nel proprio territorio. Gli attacchi, più frequenti in particolar modo nella stagione degli amori, sono quindi un modo di difendersi dalla potenziale minaccia di un altro esemplare nell'area scelta per la nidificazione: queste incursioni comportano da un lato il ferimento dei volatili e dall'altro il danneggiamento dei dispositivi retrovisori. Si può andare anche oltre i soli graffi, dal momento che degli attacchi reiterati possono comportare persino la compromissione definitiva dello specchio con l'opacizzazione della superficie o addirittura la rottura.

Per evitare, quindi, che i volatili siano attratti dal loro riflesso, con tutto ciò che ne consegue, gli automobilisti hanno preso l'abitudine di coprire i dispositivi retrovisori con dei sacchetti di plastica trasparente o colorata: una soluzione, questa, rapida e poco costosa per risolvere il problema alla radice, oltre che semplice da rimuovere e poco invasiva. Come detto in precedenza, il periodo dell'anno più delicato, quello durante il quale si possono notare più spesso queste coperture, è la primavera.

Prendere questa precauzione, specie per gli automobilisti che frequentano zone rurali, riduce i rischi di danneggiamenti conseguenti alle incursioni e protegge al contempo gli stessi uccelli, impedendo che possano ferirsi durante l'attacco. Ovviamente la copertura va eliminata ogni qualvolta si debba mettere in moto l'auto per circolare, dal momento che gli specchietti retrovisori devono poter svolgere correttamente la propria funzione: disporre un sacchetto di plastica con degli elastici per tenerlo ben fermo anche in caso di vento, è un'operazione semplice e rapida, ma c'è anche chi predilige un'altra soluzione per non fare gli stessi passaggi.

Esistono infatti in commercio delle pellicole trasparenti da applicare sulla superficie riflettente, anche se così facendo si protegge solo

lo specchio e non i volatili: ecco perché quest'ultimo è un sistema meno in voga ed è invece più frequente imbattersi in vetture con deiposti a copertura degli specchietti laterali.