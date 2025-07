Salgono a 8 i morti per West Nile. Il virus rilevato anche in Puglia

Continua a salire l’allerta per il virus West Nile in Campania. Un uomo di 73 anni di Maddaloni (Caserta) è deceduto nelle scorse ore, confermando i timori delle autorità sanitarie locali. Si tratta del secondo decesso legato al virus nella regione in pochi giorni e l'ottavo registrato nel nostro Paese. Secondo quanto emerso, la vittima presentava patologie pregresse che avrebbero complicato il decorso della malattia. Il paziente era stato ricoverato con sintomi neurologici compatibili con le forme gravi del virus, che può causare encefalite o meningite, soprattutto nei soggetti fragili.

Un cavallo in Puglia risultato positivo

Anche in Puglia si accende l’allarme per il virus West Nile: un cavallo è risultato positivo nella provincia di Lecce, in un maneggio dell’hinterland. La notizia arriva dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Lecce, che ha immediatamente allertato i Comuni per rafforzare le misure di disinfestazione e il rispetto delle norme igieniche. Pur non essendoci rischio di trasmissione diretta da cavallo a uomo, resta alto il livello di attenzione per la presenza della zanzara Culex, il principale vettore del virus. È proprio pungendo animali infetti che questi insetti possono poi trasmettere l’infezione all’uomo.

Donazioni di sangue sospese in 31 province

Il contagio animale coincide con un aumento delle misure precauzionali a livello nazionale. Il Centro nazionale sangue ha aggiornato l’elenco delle 31 province dove sono sospese o limitate le donazioni di sangue. In queste zone dovranno essere effettuati i test NAT sui donatori o applicata una sospensione precauzionale di 28 giorni per chi abbia soggiornato anche solo una notte nei territori interessati.

Nessun picco, ma più casi attesi ad agosto e settembre

Secondo Matteo Bassetti, infettivologo, non si può parlare di “picco” trattandosi di una malattia non trasmissibile da uomo a uomo. Tuttavia, i mesi più a rischio restano luglio, agosto e settembre, quando la proliferazione delle zanzare aumenta il potenziale di contagio.

"Più zanzare infette ci sono, più aumentano i casi " spiega Bassetti. Il contagio di un cavallo, dice l’esperto, è un evento frequente e non anomalo, ma è un segnale della presenza attiva del virus nel territorio.

Serve più prevenzione

Bassetti richiama all’urgenza di investire nella prevenzione, in particolare con disinfestazioni mirate dove vengono segnalate zanzare infette. Fondamentale anche informare correttamente la popolazione su come proteggersi dalle punture, prima ancora che si manifestino casi umani.

Pregliasco: “Situazione da non sottovalutare”

Anche il virologo Fabrizio Pregliasco invita alla prudenza: " L’estate è solo all’inizio e già si registra un’estensione territoriale più ampia rispetto al passato. L’anno scorso abbiamo avuto 460 casi e 20 decessi, ma è plausibile che quest’anno i numeri crescano ulteriormente ".

A contribuire alla diffusione, secondo Pregliasco, c’è il, che favorisce la proliferazione delle zanzare. I casi confermati sono infatti "", spiega il virologo, mentre la circolazione reale del virus potrebbe essere ben più estesa.