Sanremo, oggi vota il pubblico: ecco come funziona il televoto e i codici dei cantanti

Arrivati alla terza serata del Festival di Sanremo anche al pubblico sarà permesso di esprimere il proprio parere sui 28 artisti in gara. Il voto, naturalmente, è consentito solo alle persone maggiorenni.

Il pubblico al voto: come funziona

Durante le prime due serate è stata la Sala stampa a esprimere le proprie preferenze sugli artisti, ma giovedì, venerdì e sabato il voto è esteso anche al pubblico, che potrà esprimersi da casa. Stando a quanto si legge dal regolamento del Festival, il televoto sarà accessibile " nel lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del Televoto ed il momento in cui viene comunicata la chiusura dello stesso ".

Si può votare da casa tramite rete fissa, telefonando al numero 894.001, o mobile, chiamando il 475.475.1. Non sarà possibile altro metodo, dunque non si potrà votare servendosi di cellulari, telefoni pubblici o utenze fisse estere. Tenendo conto delle due soluzioni a disposizione, il pubblico potrà digitare sul telefono fisso o scrivere un Sms col codice assegnato a ciascun artista.

Chiamare solo da utenze in Italia

Per contattare il televoto è necessario telefonare al numero 894.001 da utenze fisse in Italia, come Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e iliad. Ogni chiamata avrà un costo di 0,51 euro, Iva inclusa. In caso di digitazione di codice errato, partirà un messaggio in cui viene comunicato l'errore.

Quanto al televoto via Sms, in questo caso il numero a cui inviare il messaggio è il 475.475.1 tramite uno di questi operatori telefonici: Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad, Kena e ho.mobile. L'Sms avrà un costo pari a 0,50 euro, Iva inclusa e saranno addebitati solo i messaggi con voto valido. Per ogni utenza, saranno accettati fino a un massimo di 5 voti.

I codici abbinati agli artisti

Sono 28 gli artisti che si stanno esibendo sul palco dell'Ariston e a ciascuno di loro è assegnato un codice, che va da 01 fino a 28.

Ecco i nomi abbinati: 01, Paola e Chiara; 02, Mara Sattei; 03, Rosa Chemical; 04, Gianluca Grignani; 05, Levante; 06, Tananai; 07, Lazza; 08, LDA; 09, Madame; 10, Ultimo; 11, Elodie; 12, Mr Rain; 13, Giorgia; 14, Colla Zio; 15, Marco Mengoni; 16, Colapesce e Dimartino; 17, Coma Cose; 18, Leo Gassmann; 19, Cugini di Campagna; 20, Olly; 21, Anna Oxa; 22, Articolo 31; 23, Ariete; 24, Sethu; 25, Shari; 26, Gianmaria; 27, Modà; 28, Will.

Sarà la media dei voti, aggiunta alle percentuali ottenute durante le serate precedenti, a determinare la classifica generale.